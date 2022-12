Cristina Kirchner condenada a seis años de prisión por corrupción

Argentina

Un tribunal argentino condenó por fraude y corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de inabilitarla para ocupar cargos públicos de manera perpetua. En la práctica, la condena no tiene consecuencias, ya que la dos veces presidenta de Argentina no irá a prisión por contar con fueros, y puede apelar el fallo hasta llegar a la Corte Surpema. Tras el veredicto, una cadena de solidaridad se desató desde Argentina hasta México.

En una alocución en directo desde su despacho, Cristina Kirchner denunció ser víctima de una "mafia judicial", pues ninguno de los cargos en su contra han sido comprobados.

Kirchner fue declarada culpable de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria. También se declaró culpable a Lázaro Báez, el beneficiario de los contratos de obra pública, y a otros coacusados, con diversos grados de responsabilidad. Sin embargo, los jueces no retuvieron el más grave: la constitución de una asociación ilícita de la que Kirchner habría sido la jefa.

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena estaba "escrita de antemano" al denunciar que se trata de "un juicio político" que persigue a todo el peronismo. Por lo cual, Kirchner, quien presidió Argentina de 2007 a 2015, atribuyó el fallo a una "mafia judicial". La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado en Argentina.

En la práctica, la condena no tiene consecuencias. Luego de la publicación de los fundamentos del fallo, en marzo, Cristina Kirchner podrá apelar, y no se privará de hacerlo, en un proceso que puede llegar hasta la Corte Suprema. Se vienen otros juicios contra ella. Pero pocos argentinos creen que irá a prisión algún día.

Kirchner aseguró, no obstante, que seguirá en la política: "Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca", advirtió.

Solidaridad en Argentina y en América Latina

En Buenos Aires, al frente de los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde se realizaba el juicio, una centena de personas y agrupaciones políticas manifestaron su apoyo y solidaridad a la dos veces presidenta de Argentina. "Es una injusticia porque ella es inocente y además las causas están inventadas y armadas. Son causas que no tienen pruebas", expresó a RFI Silvia Flores, integrante de la histórica asociación Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, diferentes líderes de América Latina también manifestaron su solidaridad con Kirchner.

El presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su "amplia solidaridad" con Kirchner en redes sociales.

Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se manifestó en contra de lo que él calificó "acoso judicial y mediático, que tiene claros fines políticos" contra la líder peronista.

La semana pasada, en sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber "inventado y tergiversado" los hechos. "Esto es un pelotón de fusilamiento", dijo.

De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.

Para ampliar la información, escuche a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Jean-Louis Buchet.

Declaran culpable a Cristina Fernandez. Una corresponsalía de Jean-Louis Buchet exclusiva para RFI.

Ma21 ARGENTINE _Papier Declaran culpable a Cristina Fernandez

