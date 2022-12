Líder de los ganaderos: la mano derecha del gobierno de izquierda

COLOMBIA

El 8 de octubre 2022, el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, concretaron la firma de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra perteneciente a los ganaderos de Colombia para entregársela a campesinos que no tienen terreno para producir.

José Félix Lafaurie, uno de los hombres más poderosos de Colombia, baluarte de la derecha dura, detractor acérrimo del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC y presidente del cuestionado gremio ganadero, se ha convertido en ficha clave para la búsqueda de la Paz Total del primer gobierno de izquierda del país. ¿Por qué lo hace? Una entrevista exclusiva con Radio Francia Internacional (RFI)

►►Para escuchar la entrevista completa, haga click en el ícono play

¿Cómo negarme? responde el presidente de la Federación de Ganaderos, Fedegan, para explicar por qué aceptó las propuestas del presidente Petro de integrar el grupo de negociadores del gobierno colombiano con el ELN y firmar la histórica compraventa de 3 millones de hectáreas de tierras ganaderas para echar a andar la Reforma Agraria, dos pilares de la Paz Total que abandera el Ejecutivo.

Una entrevista de Angélica Pérez, enviada especial de Radio Francia Internacional a Colombia

Angélica Pérez: ¿Por qué el presidente de un gremio acusado de instigar la guerra, cercano a la rancia derecha del uribista Centro Democrático, decide entrelazar su quehacer con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro?

José Félix Lafaurie: Es que a mí me parece que, si el gobierno considera que el tema de la tierra está en el centro de la problemática del conflicto, qué bueno que el acuerdo que hicimos sea el comienzo de una solución.

Lo que yo no me iba a permitir como presidente de Fedegan es que al término de estos cuatro años no se hubiera hecho, y la culpa sea la del de siempre: de los terratenientes ganaderos que están en Fedegan

Y voy a tener una postura propositiva durante estos cuatro años. Voy a tratar, por los canales normales del Acuerdo, de llevar a la mesa de trabajo donde está Naciones Unidas como acompañante, para decirles hagamos esto, miremos esto, planteemos esto. ¿Para qué? Para que esto sea un propósito nacional.

Angélica Pérez: Usted dice que Fedegan lleva unos 60 años insistiendo en que la paz de Colombia pasa necesariamente por una recuperación económica y social del campo. Lo que es nuevo es este histórico y sorpresivo acuerdo de la compra y venta de 3 millones de hectáreas, a precio justo, de tierras productivas para echar a andar la reforma agraria, pilar de la paz social de este gobierno de izquierda. ¿Por qué esto no sucedió antes?

José Félix Lafaurie: Si Colombia hubiera tenido una visión estratégica en un país tropical que tiene agua, sol y unos pisos térmicos excepcionales, tenga usted por seguro que la Colombia rural sería muchísimo mejor e, incluso, la Colombia urbana. Ese abandono del campo terminó aquí.

Mi pregunta es: ¿todos estos genios que han estado al frente del desarrollo económico no se han dado cuenta que la mejor opción es orientar la inversión al sector rural?

Ahí uno se da cuenta de que esa frase no es una frase cualquiera, ni una frase para llenar. No.

¿Quieren paz? Listo, pues piensen en cientos de miles de gente que está en el campo sin esperanza, ni opciones válidas

Y claro, eso también tiene otro veneno. Usted recordará que cuando se empezó a negociar el acuerdo que firmó Santos, Santos dijo que no iba a tocar el modelo de desarrollo económico. Y resulta que lo único que tocó fue el tema de desarrollo rural y especialmente el tema de tierras.

El argumento de este viejo establecimiento es que los responsables de que no haya habido paz en Colombia son unos latifundistas que le hemos negado las posibilidades a muchos sectores de la sociedad colombiana en el campo

Ahora llega al gobierno de Petro. Petro lanzó una cantidad de propuestas a lo largo de la campaña. Pero había una que yo tenía claro que él iba a hacer: cumplir con el punto uno del Acuerdo de La Habana.

Podía Petro cumplir con el primer punto del Acuerdo de La Habana sin necesidad de llegar a un acuerdo con nosotros. Sí. Tenía las normas. Incluso, lo podía hacer contra nosotros usando normas para expropiar y extinguir el dominio. Imagínese, nadie se deja quitar un metro de tierra!

Por eso, cuando él se posesiona y habla de diálogo y concertación y me manda varios mensajes, pues a mí me parece que lo razonable es sentarse a hablar. Y yo creo que concertamos un gran acuerdo para el país. Y lo importante no es solamente entregar los 3 millones de hectáreas, sino hacerlo bien.

Queremos una clase media rural, un campesino que se le empodera con tierra, al que se le ayuda a armar un proyecto productivo y se vuelve un ciudadano de primera con capacidad de consumo para que sus hijos estudien, su vida tenga esperanza y bienestar. Eso es lo que hemos dicho. Ahora falta hacerlo”.

Angélica Pérez: Usted decía justamente que se haga bien y no como las reformas agrarias pasadas que lo que han hecho es perpetuar la pobreza.

José Félix Lafaurie: Perpetuar la pobreza, crear mucha más exclusión en regiones donde, incluso, el Estado ni llega. Y de ahí en parte eso lo han llenado todos estos grupos armados que terminan teniendo control territorial, generando no solamente una fractura con el resto de la sociedad sino un sometimiento que duele. Porque no es verdad el cuento que reemplazan al Estado para un mejor vivir. No. Eso es una película de terror. Una película de terror.

Ahora un gobierno de izquierda se quiere preocupar de esos colombianos. Pues bien, yo le dije al presidente que ahí nos encontramos

¿Y nos encontramos a favor de quién? En favor de esos colombianos que están en el campo. Pero, como toda figura de intersección, eso tiene un límite.

Angélica Pérez: ¿Cuál es el límite?

José Félix Lafaurie: Yo creo en cosas a las que aspiro, y espero que también sea la aspiración del gobierno. Yo creo en una democracia liberal sobre una economía de mercado libre. Dirimir los problemas con el voto y no con la armas. Eso parece sencillo al decirlo, pero es bastante más complicado.

Angélica Pérez: La barbarie es más fácil.

José Félix Lafaurie: Sí. La barbarie es más fácil. Mire, hay una cosa que la gente no ha identificado en el paso que yo di. La primera vez que yo hablé con mi junta directiva - 22 miebros diseminados en todas las regiones ganaderas del país- luego del triunfo de Petro un domingo, la reuní el lunes y les dije: ¿ustedes se dieron cuenta de que ayer ganó Petro? Lo primero que tenemos que entender es que Petro trae un equipaje y un recorrido y si no entendemos de qué naturaleza es ese equipaje y ese recorrido, nos vamos a estrellar.

Y si somos demócratas, lo que no podemos es creer que podemos ponerle palos en la rueda a Petro para que no les cumpla a los colombianos que votaron por él. Habrá cosas en las que nosotros podemos no estar de acuerdo, pero habrá otras en que tenemos que ponernos de acuerdo

Y es que aquí hay una promesa de valor en su campaña que él va a cumplir. Y si va a cumplir, me parece que lo más lógico es que aquellas cosas que están en favor del país, en vez de oponernos, intentemos hacerlas posible. En eso estamos.

Angélica Pérez: La ambición es muy grande. De la agenda social del gobierno de Petro esta es la propuesta más usada. Por eso mismo podría fracasar.

José Félix Lafaurie: Por eso mismo podría fracasar. Y por eso, entre las cosas que se han hecho es buscar un gerente del proyecto. Desde que yo empecé las conversaciones, siempre estuvo Darío Fajardo, con quien tengo una vieja relación por temas de tierra. Es que aquí hay unos personajes que llevamos muchísimos años echando la misma “carreta”.

Y finalmente logramos que Petro le dijera a la ministra que pusiera a Fajardo de viceministro. Creo que el gobierno requiere siempre de personas que esté muy encima, en las cosas estratégicas, porque a veces la urgencia no construye gobierno. Porque de lo que se trata es de entregar proyectos productivos una vez se identifiquen las zonas sobre las cuales se quiere hacer una acción, poco más de 500 municipios, es decir más de la mitad del país quiere hacerlo.

Hay que trabajar en funciónde micro cuencas en áreas homogéneas. Y comprar predios que queden más o menos vecinos para poder hacer asistencia técnica, capacitación y encadenar los proyectos productivos con el mercado. Y para hacerlo bien, a esto hay que meterle muchísimas horas de trabajo.

Tiene que haber un plan de ordenamiento porque, de lo contrario, terminamos haciendo lo mismo que se ha hecho a lo largo del tiempo:

Pasar de tener un campesino sin tierra a tener un campesino con un título de propiedad, pero igualmente pobre y jodido como el anterior. Además, con un nivel de frustración terrible. Eso no vale la pena

Es más, yo creo que en Colombia el problema que tenemos no es un problema de latifundio.

“El problema en muchas partes del país es un microfundio o minifundio que hace casi imposible tener economías de escala para poder atender con algún grado de eficacia productiva”

A lo largo de 60 años solo se compraron 1.453.000 hectáreas, hubo otras cedidas y otras por extinción. Pero de todo eso, lo que finalmente se distribuyó a campesinos sin tierras fue 30.000 hectáreas por año. ¿Cuántas están en manos de los originales? ¿Cuántas están en manos de terceros campesinos con una unidad productiva de UAF (Unidad agrícola familiar)? ¿Y cuántas de ellas están en condiciones productivas adecuadas?

El resultado es escandaloso. Más de la mitad de esas tierras terminaron concentradas en vecinos o en dueños de actividades ‘no santas’. Lo que está en manos de campesinos que en menos de la mitad está totalmente en rastrojo.

Da dolor. Personas que llegaron al campo a las que eso realmente les permitió tener un proyecto de vida digno, son muy pocas”

Angélica Pérez: Ustedes son un músculo económico muy importante en el país y eso no tiene ninguna duda. ¿Hay también réditos económicos para Fedegan?

José Félix Lafaurie: Cero. Y lo he dicho. El documento técnico que hizo Fedegan para que ese ‘qué’, que es el Acuerdo, tenga un ‘cómo’ contiene una visión estratégica de qué hacer en el campo. Y eso es lo que yo digo que si al campo le va bien, maestro, estamos en lo que estamos.

Y en ese documento hay solamente un párrafo que tiene que ver con la compra de tierras. Y lo digo claro, Fedegan a duras penas será un facilitador. ¿Usted quiere vender? Cada oferta que nosotros vayamos identificando se la iremos entregando a la Agencia Nacional de Tierras. Esa es la entidad que tiene la obligación legal de hacerlo.

Yo no tengo por qué negociar, ni intermediar, ni mucho menos comprar para vender. Y además Fedegan no tiene un metro de tierra. Por consiguiente, detrás no hay ningún tipo de escenario de negociación

Pero, además, le digo una cosa: Yo sí tengo tierra, no pienso venderle un metro de tierra al gobierno. Cero. Mi tierra no está en venta.

