Argentina, la favorita

CATAR 2022

Por tratarse del último mundial del capitán de Argentina, los Albicelestes se pusieron al servicio de su capitán, Lionel Messi, para que levantara el codiciado trofeo. Con la Copa de Catar 2022 Messi conquista el último título que le faltaba y entra con todos los honores al olimpo de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y Argentina entra al selecto grupo de los países con más Copas obtenidas.

La foto de Messi con la Copa entra las manos y rodeado de un plantel argentino desbordante de alegría acaparó los portales y las redes sociales que palpitaron una "final épica", cuyo desenlace se dio en unos penales donde Francia fue derrotada 2 a 4, y Lionel Messi conquistó el título que le faltaba.

Sin apenas tomar un respiro tras la hazaña que acaba de cumplir, Messi aseguraba que todavía quiere jugar algunos partidos más con la selección argentina. "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada", señaló el futbolista a la televisión argentina. Messi resaltó lo mucho que luchó en su carrera y que la Copa le llegó hasta su quinto Mundial.

"Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", aseveró el también jugador del PSG.

Con una sonrisa que no se le quita y el trofeo en las manos, Messi se mostró más que satisfecho. "Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera", dijo.

"Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", añadió.

Un camino de rosas y espinas para Argentina

Así como Messi describe las dificultades que enfrentó para alcanzar la Copa que le faltaba, la selección de Argentina también encontró obstáculos similares en este Mundial.

El primer partido fue un desastre. Los Albiceleste se enfrentaron a la modesta Arabia Saudita buscando superar el récord de 37 partidos seguidos sin perder que había impuesto Italia (2018-2021). Sin embargo, Argentina cayó 2-1 ante una sorprendente Arabia Saudita que supo ponerle el pecho a "la escaloneta" como se le llama en honor a su seleccionador, Lionel Scaloni.

En la segunda jornada, frente a México, Argentina le infligió 2 goles al tricolor. En la tercera jornada de la fase de grupos, la víctima de un 2-0 fue Polonia. Así la albiceleste se clasificaba a los octavos de final. Allí Australia lo esperaba para dar la sorpresa, pero con el 61% de la posesión del balón, los de Suramérica se deshicieron de los de Oceanía con un 2-1.

En cuartos el rival fue más resistente: Países Bajos. Argentina iba adelante con dos goles y en los últimos minutos del partido, los de la otrora llamada naranja mecánica empataron, forzando la prórroga y posterior tanda de penaltis donde Messi y los otros pibes lograron su pase a la semifinal.

En la semifinal otra historia se viviría porque Croacia no pudo resistir a los embates del combinado argentino. Messi abrió el marcador gracias a un penalti seguido de un doblete del joven Julián Álvarez. Con el 3-0 sacarían al equipo de Luka Modrić, y la aventura continuaría en una final contra Francia, que pretendían imponer un nuevo record intentando conseguir dos Copas de manera consecutiva.

Con la Copa de Catar 2022 Argentina adquiere su tercer trofeo mundialista y se desmarca de Francia: pasa al selecto grupo de países con más copas ganadas, posicionándose en la 4 posición detrás de Brasil (5), Alemania (4), e Italia (4).

