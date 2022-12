Congresista republicano admite haber mentido sobre su currículum y sus antecedentes

Estados Unidos

Es una historia que podría pesar sobre la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes. George Santos, uno de los miembros recién elegidos, está en el centro de un escándalo. El lunes 26 de diciembre admitió que había mentido sobre todo su currículum y su historial.

George Santos confirmó finalmente la veracidad de algunas informaciones reveladas por la prensa estadounidense en las últimas semanas. El congresista republicano elegido en las elecciones legislativas de noviembre de 2022 lo admitió el lunes 26 de diciembre: sí mintió y falsificó algunos elementos de su currículum.

En dos entrevistas separadas con el New York Post y WABC Radio, el congresista neoyorquino admitió haber inventado ciertos aspectos de su historia personal y profesional. "No soy un delincuente. Ni aquí, ni en el extranjero, ni en ninguna jurisdicción del mundo. No he cometido ningún delito", declaró a WABC Radio. "No voy a disculparme por esto, pero mucha gente exagera su currículum, o lo altera un poco. No digo que no sea culpable de ello", justificó.

Mentiras sobre su carrera y sus cualificaciones

El funcionario electo dijo que había ascendido en Wall Street hasta convertirse en un inversor de éxito. Afirmó que había trabajado en Goldman Sachs y CitiGroup. Pero ninguna de estas empresas tiene constancia de su paso por ahí. Este lunes, George Santos admitió finalmente que nunca trabajó directamente para estas empresas, sino indirectamente a través de su propia empresa, Link Bridge. Pidió disculpas al New York Post por su "mala elección de palabras" al insinuar que había trabajado para estas dos empresas.

No hay rastro de él en la universidad pública donde dice que estudió. Y por una buena razón, en realidad no recibió ningún título de ninguna institución de enseñanza superior, según confesó a los medios de comunicación estadounidenses. "Me siento avergonzado y arrepentido por haber adornado mi CV. Asumo las consecuencias... Todos hacemos estupideces en la vida".

Más allá de su currículum, se cuestionan todos los detalles de su biografía, que encarnaba el sueño americano por excelencia. Si efectivamente es hijo de inmigrantes brasileños, no hay pruebas de abuelos maternos judíos, que supuestamente huyeron de la persecución en Ucrania.

"Nunca he afirmado ser judío. Soy católico. Fue porque mi madre descubrió que mi familia materna tenía antecedentes judíos cuando yo mismo dije que era judío", explicó. Sin embargo, George Santos sí apareció junto al Jewish News Syndicate en noviembre, donde dijo estar "muy orgulloso" de su "herencia judía".

Una "broma recurrente" entre los republicanos

Según el New York Post y fuentes del grupo republicano en la Cámara de Representantes, algunos miembros republicanos eran conscientes de las incoherencias y atajos del currículum de su colega, hasta el punto de que el tema se convirtió en una "broma recurrente".

A pesar del escándalo, no se plantea la dimisión de George Santos, como exigen sus adversarios demócratas. El elegido, de 34 años, tiene intención de servir en el Congreso a partir del 3 de enero de 2023 y unirse a la mayoría republicana en la Cámara. "Esta polémica no me disuadirá de llevar a cabo un buen proceso legislativo. Seré eficaz, seré bueno", aseguró.

Pero podría ser procesado si se descubre que su declaración financiera, también dudosa, es falsa. En cuanto al Partido Republicano, para el que estos escaños obtenidos en el progresista estado de Nueva York supusieron una victoria, hasta ahora ha permanecido en silencio.

