Brasil: Jair Bolsonaro abandona el país antes del relevo de Lula

Bolsonaro no estará presente el domingo 1 de enero en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de izquierdas, su rival Lula da Silva, a quien debía pasar la banda presidencial según el protocolo. Al eludir este deber, Jair Bolsonaro marca sin duda su negativa a reconocer su derrota, pero también intenta debilitar o al menos intenta debilitar al nuevo presidente. Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, el avión militar que transportaba al presidente saliente aterrizó en Orlando (Florida) el viernes30 de diciembre por la noche.

El Vicepresidente Hamilton Mourão, que actúa como Presidente interino, pronunciará un discurso el sábado 31 de diciembre por la noche, según informó la radio nacional RNR.

Muy silencioso desde su derrota en las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro se dirigió entre lágrimas a sus seguidores en las redes sociales antes de su partida. "Tenemos un gran futuro por delante... hemos perdido batallas, pero no la guerra", afirmó. También condenó un atentado frustrado antes de Navidad. El autor, uno de sus partidarios, había admitido inicialmente que se inspiraba en el presidente de extrema derecha, antes de retirar sus referencias a él.

Miembro de un bando pro-Bolsonaro, había instalado un artefacto explosivo en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia. El objetivo era "sembrar el caos" y conseguir una intervención militar.

Jair Bolsonaro expresó con emoción en su discurso a través de un live por las redes sociales:

No hay justificación aquí en Brasilia para este intento de ataque terrorista en las afueras del aeropuerto, no hay justificación para ello. No podemos pensar que el 1 de enero es el fin del mundo. No se trata de todo o nada, ¡no! No es un asunto de todo o nada. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que demostrar que somos diferentes de la gente del otro lado. Respetamos las leyes y la Constitución, a Dios, a la patria y a la familia. Son cosas que existen para siempre. Brasil no va a naufragar. Crean en ustedes mismos. Podemos perder batallas, pero no vamos a perder la guerra.