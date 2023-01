Ataque contra las sedes del poder podría ser un ‘tiro en el pie’ para bolsonaristas, dice analista

Brasil

Los actos de vandalismo provocados por quienes invadieron los principales edificios de la República brasileña no quedará impune, prometen las autoridades. El Tribunal Supremo dio señales de firmeza cuando determinó, en la madrugada del lunes, la destitución del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por 90 días. La destrucción de edificios tiene las "huellas de Bolsonaro" y los ataques generarán una reacción más contundente del Estado, dicen analistas a por RFI.

Con Raquel Miura, corresponsal de RFI en Brasilia

La decisión de destituir al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, firmada por el ministro Alexandre de Moraes, relator de la investigación sobre los actos antidemocráticos, responde a una petición del líder del gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues (Rede/AP), y de la Procuraduría General de la Unión. Moraes también ordenó el desalojo del campamento de bolsonaristas radicales instalado frente al cuartel general del Ejército.

"La escalada violenta de los actos criminales resultó en la invasión de los edificios del Palacio del Planalto, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema, con depredación de la propiedad pública, como fue ampliamente divulgado por la prensa nacional, son circunstancias que sólo podían ocurrir con el consentimiento, e incluso la participación efectiva, de las autoridades competentes para la seguridad pública y la inteligencia, ya que la organización de las supuestas manifestaciones era un hecho notorio y conocido, que fue difundido por los medios de comunicación brasileños", justificó el ministro del Supremo Tribunal Federal en su decisión.

El analista político Alexandre Bandeira dijo a RFI que los ataques a las instituciones pueden haber sido un tiro en el pie de este movimiento extremista, ya que desencadenará una reacción aún más firme por parte de organismos y autoridades. "Ha concedido un crédito al gobierno federal para que pueda ser aún más ejemplar en sus acciones. Con esto también contará con la solidaridad de los demás poderes para las medidas que sean necesarias para el proceso de identificación, castigo y encarcelamiento de estas personas. No sólo los que estuvieron allí en la invasión, sino los que la financiaron y alentaron".

Cuarenta autobuses que traían partidarios de Bolsonaro de otras ciudades fueron incautados en la noche del domingo. Cientos de personas que participaron en la invasión y destrucción de bienes públicos fueron detenidas y llevadas a declarar a la comisaría de la Policía Civil.

Simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro son detenidos durante una manifestación contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, frente al Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, 8 de enero de 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino REUTERS - UESLEI MARCELINO

Con las puertas abiertas

A pesar de que el movimiento había sido ampliamente difundido en las redes sociales, los manifestantes golpistas encontraron la explanada con las puertas abiertas, sin resistencia por parte de la Policía Militar, responsable de la seguridad ostensiva de toda la zona. Por la postura antidemocrática de los diputados, que no aceptan la legítima victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y piden un golpe militar, la evaluación en los pasillos de la capital fue que se trataba de un crimen anunciado, como el vandalismo en las calles de Brasilia el día de la juramentación de Lula.

Previendo lo peor, el Congreso solicitó refuerzos a la policía militar, pero la petición fue ignorada. El ministro de Justicia, Flávio Dino, llegó a interrogar a las autoridades locales sobre el libre acceso al lugar donde se encuentran los edificios que acabaron dañados. "Cuando vi que cambiaban los planes, me lo planteé inmediatamente. Cuestioné por escrito, incluso por mensaje de Whatsapp. Y dije: mira, esto no me parece bien. Hubo una respuesta de que todo estaba en calma, todo bajo control. Hoy, con la intervención federal, tengo poderes sobre la seguridad. Pero en ese momento no tenía, porque es constitucional que el MP del Distrito Federal se encargue de la seguridad", dijo Dino.

Las escenas de vidrios rotos, obras de arte dañadas, computadoras y televisores destruidos, muebles arrojados conmocionaron al país y el gobernador Ibaneis Rocha llegó a echar al secretario de Seguridad, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y está de vacaciones en Miami. No fue suficiente para evitar la intervención federal en la seguridad de Brasilia. Viendo que el cerco político se estrechaba aún más, el gobernador publicó un video.

Foto de archivo del ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino. © MAURO PIMENTEL / AFP/File

"Quiero dirigirme en primer lugar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedirle disculpas por lo ocurrido hoy en nuestra ciudad, al presidente del Tribunal Supremo, a mi querido amigo Arthur Lira, a mi amigo Rodrigo Pacheco. Todo el mundo conoce mi origen democrático. Y lo que ha ocurrido hoy en nuestra ciudad es sencillamente inaceptable. Son verdaderos vándalos, verdaderos terroristas que me harán luchar eficazmente para que sean castigados", afirmó Ibaneis Rocha.

El gobernador dijo que los órganos de seguridad siguieron el movimiento y no anticiparon las proporciones que tomó el acto, justificación que no convenció al STF ni a las demás autoridades, teniendo en cuenta la experiencia de la PM en lidiar con situaciones extremas como esta. Con la destitución temporal de Ibaneis, la vicegobernadora Celina Leão (PP) asume el cargo durante los próximos tres meses.

La "huellas dactilares" de Bolsonaro

El expresidente Jair Bolsonaro sólo se posicionó pasadas las 21 horas, afirmando por Twitter que "las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia, pero que las depredaciones e invasiones se no forman parte de las reglas". Y dijo que siempre ha actuado dentro de las líneas de la Constitución.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Pero para el abogado y politólogo Melillo Diniz, del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral y del Portal de Inteligencia Política, los actos del domingo tienen las huellas dactilares de Bolsonaro. "Jair Messias Bolsonaro tiene huellas, pisadas y ADN en todos estos actos absurdos y antidemocráticos que están ocurriendo en Brasil. Aunque no esté en la ciudad, aunque ni siquiera esté en el país, todos estos actos tienen que ver con la postura y la destrucción permanente de la democracia brasileña por la que ha apostado. Y vimos este resultado el domingo en Brasilia", dijo Diniz. Waldemar Costa Neto, presidente del PL, el partido de Bolsonaro, publicó un video condenando los actos terroristas, a pesar de elogiar los campamentos que pedían la intervención militar contra los resultados de las urnas: "Todos nuestros movimientos que se hicieron después de las elecciones, frente a los cuarteles, fueron un ejemplo de educación, de confianza y de brasileñidad. Había familias allí representando a Bolsonaro, representando a la derecha. Pero el movimiento de hoy domingo en Brasilia es una vergüenza para todos nosotros, y no representa a nuestro Partido, no representa a Bolsonaro.

Después de verificar los daños en el Planalto, Lula se reunió con miembros del STF y su evaluación es que será necesaria una acción conjunta de los tres poderes contra los movimientos antidemocráticos. El asunto debería debatirse ya el lunes.

"Esta situación no se había dado nunca, ni siquiera en los años más difíciles de la lucha armada. Todas estas personas serán encontradas y serán castigadas. Comprenderán que la democracia garantiza el derecho a la libertad, a la libre comunicación, a la libre expresión, pero también exige el respeto a las instituciones creadas para fortalecer la propia democracia", afirmó Lula. El petista criticó el trabajo de la PM del Distrito Federal y también responsabilizó a Bolsonaro por actos extremistas.

"Este genocida no sólo alentó esto, sino que incluso puede estar alentándolo ahora, a través de las redes sociales, desde Estados Unidos, donde está descansando. Todo el mundo escuchó sus discursos estimulando esto", subrayó el Presidente.

