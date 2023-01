Estados Unidos: Los republicanos de la Cámara de Representantes atacan el aborto

ESTADOS UNIDOS

Entre los primeros proyectos de ley aprobados por la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos figura uno sobre el aborto.

Con el corresponsal de RFI en Washington, Guillaume Naudin.

Se trata de un proyecto de ley que, obviamente, no será retomado por el Senado, de mayoría demócrata, por lo que no entrará en vigor en un futuro próximo. Pero eso no importa a los republicanos de la Cámara de Representantes. Para ellos, lo importante es el mensaje político a sus electores, demostrarles que hacen aquello para lo que fueron elegidos.

El texto votado por la Cámara penaliza y crea sanciones en caso de que un niño nacido a pesar de un intento previo de aborto no reciba los cuidados necesarios para su supervivencia. Estos casos existen, pero son extremadamente raros, y en cualquier caso está obviamente prohibido matar bebés en Estados Unidos.

Polarización de la sociedad estadounidense

Pero, una vez más, esta fue la ocasión para intercambios que reflejan la polarización de la sociedad estadounidense en este tema, que ha vuelto a ser central desde el fin del derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo decidido por la Corte Suprema a finales del pasado mes de junio.

Durante los debates que precedieron a esta votación simbólica, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, pudo recordar que su partido sigue estando a favor del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, mientras que los republicanos insistieron en el carácter sagrado de la vida.

