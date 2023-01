La policía entra a la Universidad de San Marcos, el Papa pide "no más muertes"

Perú

Suman 46 los muertos por las protestas en Perú, y aunque de dimensiones menores varias regiones siguen parcialmente bloqueadas. El sábado el ministerio de Turismo informó que los más de 400 turistas que se encontraban varados cerca de la ciudadela de Machu Picchu fueron finalmente trasladados a Cusco. En Lima la policía intervino la Universidad Mayor de San Marcos y detuvo a cerca de 200 personas.

Una nueva víctima se sumó el sábado a los muertos por las protestas en Perú contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Se trata de un manifestante que había sido gravemente herido en la región de Puno. Con su muerte van 46 personas fallecidas, 45 manifestantes y un policía, según fuentes oficiales. Los heridos se cuentas por cientos.

El gobierno amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días adicionales en la capital Lima y en las regiones de Cusco, Callao y Puno. El objetivo es parar las protestas de una parte de la población que exigen la renuncia de Boluarte y la excarcelación del ex presidente Pedro Castillo, detenido tras la fallida disolución del Congreso. el pasado 7 de diciembre.

El estado de emergencia permite al gobierno recurrir al ejército para intervenir junto con la policía para mantener el orden. Son ya 25 las regiones afectadas por este régimen de excepción que se prolongará hasta mediados de febrero, por lo menos.

A punto de cumplirse un mes de protestas la Unión Europea se decidió levantar su voz y rechazó “el gran número de víctimas mortales". Bruselas llamó al gobierno y la oposición a "tomar medidas urgentes para restaurar la calma".

En Roma y aprovechando el tradicional mensaje dominical el Papa Francisco declaró "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes",

El gobierno por su parte anunció que los 418 turistas que estaban bloqueados cerca de la ciudadela de Machu Picchu fueron trasladados hasta la capital Cusco. El principal atractivo turístico del país se mantendrá cerrado "hasta nuevo aviso" informó el ministerio de Turismo.

El Lima la policía ingreso a la Universidad Nacional de San Marcos. Imágenes difundidas por redes sociales mostraron cómo una tanqueta rompió la enrome reja que protege el recinto educativo. Según la policía unas 200 personas fueron detenidas, posteriormente fueron trasladadas a la Prefectura de Lima. La intervención policial fue solicitada por las autoridades universitarias. La Defensoría del Pueblo denunció que no se le permitió ingresar a la universidad durante la intervención policial.

Los detenidos se enfrentan a los cargos de actos contra el patrimonio y perturbación de la paz.

La Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se encuentra en el país llamó a las autoridades peruanas a "asegurar la legalidad y proporcionalidad" en el caso de los detenidos.

