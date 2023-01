Testimonio de un habitante de Cusco: 'El Estado emplea el término terrorista indiscriminadamente'

Perú

Se cumplen cinco días del paro convocado por organizaciones sociales, sindicales e indígenas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El número de muertos asciende a medio centenar, una cifra que podría aumentar dada la fuerza desproporcionada usada por la policia para contener las protestas.. Siete de las 25 regiones del país, incluida Lima, han sido declaradas en estado de emergencia, entre ellas Cusco. Testimonio de Alain, profesor y agricultor de esa región.

'Hay mucha tensión de parte de la población, sobre todo rural'

¿Cómo ha amanecido esa región de Perú hoy lunes 23 de enero?

"Hoy día estamos en unas aguas calmas, provisorias. Los fines de semana se establecen algunas treguas para que la población podamos ir a abastecernos, llevar nuestros productos, intercambiar. Hoy día el intercambio de productos es también una de las herramientas principales sobre las cuales sobrevive el pueblo cusqueño en el campo. El mercado está bloqueado y la tensión está bastante fuerte. Hoy se espera que se retome nuevamente las manifestaciones con fuerza y la represión está también preparada para contener cualquier desmán. Cusco es una de las regiones más fuertes comprometidas con las manifestaciones actuales y el miedo está latente. Hay mucha tensión, mucha preocupación de parte de la población, sobre todo rural, que se está organizando también, más allá de poder autoabastecerse. Las comunidades siguen tratando de organizarse para juntar colectas de alimentos, de medicinas, de ropa, lo que sea posible, para poder apoyar a los compañeros y compañeras, los abuelos, las abuelas, los campesinos que están ahorita en marcha hacia la ciudad de Lima. Ha habido varias olas; las primeras olas no han sido suficientes, al parecer, para hacer escuchar la voz del campo peruano y estamos en esa situación".

'El estado de emergencia significa ausencia de garantías civiles para la población'

Estamos en el 5.º día del paro general iniciado el pasado 19 de enero. Recientemente, el Gobierno de Perú, dirigido por Dina Boluarte, decidió prolongar por 30 días, en la capital Lima y en las regiones de Cusco, Callao y Puno el estado de emergencia, es decir, la región donde usted vive. ¿Qué consecuencias tiene concretamente eso? ¿Qué significa el estado de emergencia para ustedes?

"Significa primero la ausencia de garantías civiles en la población. El gobierno ha anunciado con mucha vehemencia la radicalización de la postura política de mantenimiento del orden. Entonces, estamos en una situación bastante complicada, confusa, tensa. Hay una especie de atmósfera de intolerancia en el que se radicalizan los discursos. Entonces solo podemos rogar porque esto no se siga exacerbando sin más. Esperemos que nuestras comunidades, como lo han estado haciendo hasta ahora, mantengan el principio pacífico de sus marchas. Eso no implica que haya una serie de desbordes, una serie de abusos, una serie de infiltraciones y de manejos políticos de todos los lados".

'El término terroristza se está utilizando indiscriminadamente'

Un reciente estudio destaca que, en las redes sociales, que es lo más utilizado en Perú para difundir los acontecimientos, hay una gran parte de esas redes sociales que utilizan el término de terrorista. Es la palabra más utilizada hoy en día. ¿Qué efectos tiene esto sabiendo que el país vivió precisamente, pues el terrorismo en los años 90 desde el grupo terrorista Sendero Luminoso?

"El término terrorista está siendo utilizado indiscriminadamente y esto lamentablemente sobre todo y eminentemente por los medios de expresión oficiales, condicionados quizás también por la postura del Estado. El término terrorista está siendo utilizado por la presidenta de la República, está siendo utilizada por nuestro gabinete y esto desentierra algunas memorias que tristemente hemos querido olvidar. Sin embargo, el manejo de estos términos está siendo tan abusivo, tan descarado, que lo único que está haciendo es exacerbar aún más a la población. Te compartía hace unos momentos de que hay más olas de delegaciones que están partiendo la capital y también hay un levantamiento mayoritario de la población limeña que está en aumento. La prensa misma se está dando cuenta de lo ilógico y de lo abusivo de este manejo terminológico. El terrorismo en los años 80, digamos, para resumir, era sembrar la muerte, su objetivo era matar. Hoy en día las poblaciones salen a marchar. Entonces, por un lado, en la gran mayoría del país es como una ofensa, es una provocación que no facilita tampoco que la gente calme sus ánimos de reivindicación. En el caso de las urbes y las capitales que están más sometidas a la prensa y a las transmisiones televisivas, eso suscita más bien el miedo que ya tuvimos en el pasado. Las fuerzas del orden obviamente siguiendo las consignas del Estado, están contra la pared y creo que el debate se resume simplemente entre qué podemos hacer como Estado: o bien garantizamos el orden constitucional, el orden de la sociedad, o bien garantizamos la vida por sobre todas las cosas. Creo que el Estado ha decidido apostar por el orden constitucional e institucional de la nación".

'El pueblo peruano nunca ha estado tan unido como hoy'

Llevamos 46 días desde la salida del presidente Pedro Castillo del gobierno, van 50 muertos y la presidenta ha señalado que el gabinete, su gabinete, está más unido que nunca. En este contexto, ¿qué se puede esperar para los próximos días?

"Tristemente debo compartir de que lo que podemos esperar es que esto vaya en aumento, que las manifestaciones van a continuar. Yo podría decir que creo que su gabinete está más unido que nunca, reforzando la postura anteriormente mencionada. Sin embargo, también por otro lado, te puedo asegurar que la unidad del pueblo es cada vez mayor. También el pueblo peruano creo que nunca ha estado tan unido como hoy. Hay una imagen que te va a reflejar lo que estoy diciéndote. El fútbol es algo que está en la sangre de los peruanos y como en Europa, como en cualquier país, tú sabes, las pequeñas rencillas y riñas que existen entre los diferentes equipos de fútbol. Hoy en día, hasta los equipos más fuertes, lo que llaman las barras bravas, se han unido todas juntas para salir a las calles en apoyo de los hermanos provincianos que están llegando a la capital y de la población limeña que está en las calles manifestando su descontento. Cabe recalcar que en los últimos sondeos anunciados por la prensa tenemos 70% de descontentos en la nación y 50% de la población nacional que apoya las huelgas y el paro. Eso creo que refleja bastante bien cómo el pueblo está olvidando algunas cosas superficiales para unificarse al mismo tiempo que el gobierno busca ajustar las tuercas. El pueblo pareciera responder con aún más unidad".

El sábado la policía intervino de manera violenta la Universidad Nacional de San Marcos. La propia policía informa que la mayoría de los casi 200 estudiantes que fueron detenidos ya fueron liberados. La Asociación de Universidades Nacionales del Perú ha protestado por esta introducción en la Universidad de San Marcos. ¿Cómo ve la población esta entrada de la policía, que ha sido, insisto, bastante violenta, de una de las principales universidades del país?

"La población más sometida al miedo mediático está justificando las muertes, están justificando el orden, como te digo, institucional de la nación. Por otro lado, la gran mayoría está comenzando a darse cuenta del abuso del poder. Lamentablemente o felizmente, hoy en día los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales permiten que la información deambule de manera transversal. Los universitarios también se están comenzando a sumar. Ayer tuvimos el manifiesto, el pronunciamiento de los docentes de la Universidad en la Facultad de Antropología de la misma Universidad de San Marcos para manifestar su descontento. El volumen poblacional en descontento está exponencialmente en crecimiento".

'Rogamos a las poblaciones europeas, a los pueblos del mundo se manifisten'

¿Hay alguna demanda que ustedes quieran hacer a nivel internacional, dada la situación de crisis que se está viviendo en Perú?

"Creo que hoy por hoy es fundamental que los países democráticos, los países que apuestan por la democracia, por la paz, por la unidad y la tolerancia entre los pueblos, se manifiesten. Hoy por hoy, la Unión Europea y Francia, cuna de los derechos humanos, es convocada con todo el corazón de nuestros pueblos para tratar de evitar esta masacre que, lamentablemente, pienso, va a continuar. Rogamos a las poblaciones europeas, a los pueblos del mundo que por favor se manifiesten. Puedo asegurar sin lugar a dudas, que hoy por hoy estamos, si no es cerca, estamos dentro de una dictadura. Pedimos por favor que se manifiesten y se pronuncien para que se mantenga el derecho de los pueblos a manifestarse en paz y que la justicia se aplique como debe ser, tanto hacia los desmanes, que se impide que haya abusos de parte de los manifestantes. Pero, sobre todo, que la represión no sea tan violenta y que no se justifique las muertes de nuestros hermanos y hermanas del campo".

