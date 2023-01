Un Trump "enojado" busca impulsar su candidatura a los comicios de 2024 en EEUU

Estados Unidos

Donald Trump advirtió el sábado que las próximas elecciones serán la última oportunidad de salvación para Estados Unidos, al volver a los mítines de campaña en New hampshire y Carolina del Sur, con la esperanza de impulsar su candidatura a la Casa Blanca.

Dos meses y medio después de anunciar su postulación a las elecciones de 2024, el expresidente abandonó los dorados salones de su residencia en Florida para realizar visitas que no deben nada al azar. New Hampshire y Carolina del Sur estarán entre los primeros en organizar las primarias republicanas a principios de 2024. Una victoria daría a Trump un impulso valioso y necesario para el futuro.

"Las elecciones de 2024 son nuestra única oportunidad para salvar a nuestro país y necesitamos un líder que esté listo para hacerlo desde el primer día", dijo Trump en Columbia, Carolina del Sur, flanqueado por banderas estadounidenses y algunos de sus aliados políticos más leales. "Necesitamos un líder que esté preparado para enfrentar a las fuerzas que arrasan nuestro país", había dicho más tempano ante una multitud de varios cientos en la pequeña ciudad de Salem, New Hampshire.

- "Establishment corrupto" -

Pero después de reinar durante años en el "Grand Old Party", como se conoce al Partido Republicano, Trump (76) no necesariamente estuvo en terreno conquistado. En New Hampshire, estado fronterizo con Canadá, muchos legisladores locales culpan al exmandatario de haber arruinado las posibilidades de los republicanos en las elecciones de medio mandato de noviembre pasado al apoyar a candidatos considerados radicales.

"Personalmente, creo que ha perdido mucho de su atractivo y su aura", dijo a la AFP el parlamentario local Mike Bordes, quien apoyó a Trump en las elecciones de 2020. Ahora, dice estar "listo (...) para considerar otras opciones" para la nominación del candidato presidencial republicano. Trump volvió a decir el sábado que le robaron las elecciones de 2020 en tanto no ahorró apodos despectivos para sus rivales. También promocionó su historial en materia de seguridad pública e inmigración, y prometió salvar al país "de la destrucción por parte de un establishment político corrupto, radical y egoísta".

- Reveses -

Aunque es hasta ahora el único republicano que anunció su postulación, en Carolina del Sur varios se están aprontando para arrojarse al ruedo electoral. Empezando por la exgobernadora Nikki Haley, quien prometió a sus seguidores un anuncio muy pronto. Asimismo, varios de los principales donantes de Trump anunciaron públicamente que no apoyarán su candidatura y en cambio respaldarán la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, estrella en ascenso del Partido Republicano, quien tampoco se lanzó oficialmente a la carrera.

Reveses políticos para Trump, quien ya es objeto varias investigaciones judiciales, que podrían ser el mayor obstáculo para su nominación. "Son fiscales radicales de izquierda que son personas absolutamente horribles", dijo Trump. A pesar de estos contratiempos, sus seguidores alertan contra un rápido entierro de Trump. Su caída fue anunciada mil veces, pero hasta ahora sobrevivió a todos los escándalos.

También podría beneficiarse del próximo levantamiento de la suspensión de sus cuentas de Facebook e Instagram, encontrando allí un megáfono considerable.

