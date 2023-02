Detenciones en Florida por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

Haití

Cuatro hombres acusados de planear y financiar el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 fueron arrestados en el sur de Florida el martes por la mañana.

En una rueda de prensa en Miami, los investigadores estadounidenses afirman que los cuatro hombres desempeñaron un papel clave en la planificación del asesinato del presidente haitiano el 7 de julio de 2021. El crimen fue urdido en gran medida en Florida, donde residían los cuatro hombres, todos ellos detenidos ayer por la mañana, escribe nuestro corresponsal en Miami David Thomson.

Los tres primeros, un colombiano de 50 años, un venezolano de 59 y un ecuatoriano-estadounidense de 54, trabajaban para una empresa de seguridad con sede cerca de Miami. Todos están acusados de apoyar una conspiración para secuestrar o matar al presidente de Haití. El cuarto, Frederick Bergman, detenido en Tampa, es descrito como el financista de la operación. Se lo acusa de haber suministrado chalecos antibalas al comando de ex soldados colombianos que asaltó el palacio presidencial.

Estos hombres estaban motivados por "el dinero y el poder", en palabras de los investigadores. Según sus intercambios de SMS, esperaban sustituir a Jovenel Moïse por un hombre a su sueldo. Sus detenciones llevan a once el número de acusados actualmente detenidos en Estados Unidos en relación con la investigación, que se inició hace casi un año.

Solidaridad

La detención de estos cuatro nuevos sospechosos por el gobierno estadounidense es una señal de contribución y solidaridad con el pueblo haitiano, según Pierre Robert Auguste, presidente de la asociación de empresarios de Artibonite. "Personalmente, espero que consigamos echar el guante al último de los cómplices. Personalmente, espero que podamos atrapar al último de los cómplices", declaró, añadiendo que "se trata de una bofetada a la justicia haitiana, incapaz de asumir plenamente sus prerrogativas penales", expresó al corresponsal de RFI en Haití, Ronel Paul.

Lo mismo opina Caristhene Fleurmond, coordinadora del Espacio de Reflexión y Acción Ciudadana (ERAC). Aunque cree que se trata de un gran paso hacia la conclusión de la investigación, no siente orgullo porque es la justicia estadounidense la que intenta esclarecer el asesinato del presidente haitiano después de más de un año: "Lo que no apreciamos es que la justicia haitiana esté absorbida por la justicia estadounidense. Nosotros, como ciudadanos organizados, como ciudadanos de la República, no estamos contentos, no estamos contentos con la forma en que se realizan estas detenciones. Y las están haciendo las autoridades estadounidenses. Tenemos la impresión de que el Presidente Jovenel era un presidente estadounidense", deplora.

