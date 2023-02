Multitudinaria protesta en Colombia contra las reformas del presidente Petro

Colombia

Miles de manifestantes protestaron el miércoles en las principales ciudades de Colombia en rechazo a las reformas que pretende implantar el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.

Las manifestaciones más numerosas se registraron en Bogotá, Medellín y Cali, donde la gente mostró su oposición a las reformas que Gustavo Petro tiene previsto presentar en las próximas semanas al Congreso, de mayoría oficialista.

Según la corresponsal de RFI en español, Paula Carrillo “la lucha por quién convocaba a más gente a las calles esta semana tuvo un ganador puesto que un día después de que el presidente Petro llamara a sus simpatizantes a apoyar sus programas de reforma, la oposición salió para mostrar su descontento por los cambios que el Ejecutivo plantea al sistema de salud, laboral y de pensiones.”

Protestamos “contra las políticas de Petro que se cree el dueño absoluto de la verdad y no toma en cuenta ninguna opinión", dijo en la Plaza Bolivar de la capital a la agencia France Presse el pensionista Ricardo Escobar. "Este gobierno quiere coger nuestros ahorros y quiere sortearlos, ponerlos en riesgo (...) nosotros este mes podemos tener pensión, pero el mes entrante no sabemos", se quejó Olga Sandoval, una jubilada de 60 años. "Cada vez que habla (Petro) me parece que quiere ser un dictador, a cada hora nos está amenazando", dijo a la AFP Rodrigo Victoria, un exmilitar y comerciante de 65 años que marchaba en la capital este miércoles.

El gobierno busca quitar la función de administración de los recursos a las entidades privadas para dársela al Estado, pero el texto ha generado discordia, incluso entre miembros del gabinete como el ministro de Educación, Alejandro Gaviria , quien expuso sus reparos a la propuesta de reforma sanitaria en un documento filtrado a la prensa.

Desde el balcón de Casa Nariño, Gustavo Petro había pedido el martes el apoyo a sus reformas, “pero sin el tono conciliador que le había ayudado hasta el momento a tener mayorías en el legislativo -subraya Carillo- lo que tal vez motivó una mayor asistencia para la protesta opositora”. Si el Congreso no aprueba sus iniciativas, Petro adelantó que seguirá convocando marchas.

Petro llegó al poder el 7 de agosto con una ambiciosa batería de reformas con las que aspira a dar un giro de 180 grados al sistema sanitario, laboral y de pensiones, además de tratar de poner fin al conflicto que mantienen el Estado contra guerrilleros y narcotraficanetes que en medio siglo se ha cobrado nueve millones de víctimas.

A finales del año pasado, el Congreso aprobó una reforma tributaria que aumenta los impuestos de los más ricos. La oposición critica que los recursos del Estado no darán abasto para las múltiples reformas del gobierno.

Con AFP

