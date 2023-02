Muere Hank Skinner, tras pasar 30 años en el corredor de la muerte en Texas y clamar su inocencia

CORREDOR DE LA MUERTE

El estadounidense Hank Skinner murió el 16 de febrero en un hospital de Galveston en Texas, a la edad de 60 años, tras haber pasado 3 décadas en el pasillo de la muerte. Condenado a muerte por un triple asesinato cometido en 1993, Skinner nunca dejó de clamar su inocencia y cinco veces se salvó de ser ejecutado. El 13 de septiembre de 2023 estaba previsto que fuera ejecutado.

Anuncios Lee mas

Hank Skinner murió por "causas naturales", según declaró el portavoz de la prisión estatal de Texas, Robert Hurst, citado por la agencia Associated Press.

Según sus abogados, Henry W. "Hank" Skinner falleció el 16 de febrero en un hospital de Galveston (Texas) por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica realizada en diciembre 2022 para extirparle un tumor cerebral.

Su caso tuvo especial resonancia en Francia, ya que estaba casado con Sandrine Ageorge-Skinner, una francesa que milita contra la pena capital.

Skinner se libró de ser ejecutado en 2011, in extremis por una decisión del Tribunal de Apelaciones de Texas, el estado donde estaba encarcelado, autorizando que se hicieran pruebas de ADN. Sin embargo, estas pruebas no bastaron para exculparlo, y estaba previsto que fuera ejecutado el 13 de septiembre de 2023.

Attorneys for Henry "Hank" Skinner have released a statement about his death this morning from complications following surgery in December. Skinner spent more than 27 years on death row for a crime he staunchly maintained he did not commit. https://t.co/s6ajEy5Js5

— TCADP (@TCADPdotORG) February 16, 2023

"No quiero acabar mis días aquí".

Fue condenado a muerte en 1995 por el asesinato, el 31 de diciembre de 1993, de su entonces pareja, Twila Busby, y los dos hijos de ésta. Skinner nunca negó haber estado en la casa donde murieron los tres, pero alegó que estaba inconsciente tras haber tomado alcohol y codeína (una substancia que se encuentra de forma natural en el opio).

Skinner logró obtener pruebas de ADN adicionales al término de 13 años de procedimientos jurídicos y de haberse salvado in extremis de morir, tan sólo 20 minutos antes de la ejecución planeada. Sin embargo, otro tribunal rechazó las pruebas, estimando que «no eran favorables al reo".

Hank Skinner por el contrario veía estos análisis de ADN como la «prueba irrefutable" de su inocencia, según declaraciones que hizo a la AFP en 2014.

Desde el 2015 Skinner se encontraba en la Unidad penitenciaria Polunksy de West Livingston, en Livingston, un pueblo a unos 130 kilómetros al norte de Houston, Texas.

El año pasado, había declarado desde la prisión donde se encontraba: "Soy optimista en que no voy a acabar aquí. Para empezar, nunca debieron haberme metido aquí".

#FlashSpécial #HankSkinner — Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre client et ami, Henry W. "Hank" Skinner, qui s'est éteint le jeudi 16 février. Lire ici :https://t.co/znc2PARUdz via @justice4hank pic.twitter.com/G3UAdmwUnq

— Justice4Hank (@Justice4Hank) February 17, 2023

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo