Perú: 'La protesta se ha entibiado, pero volverá'

RFI entrevistó a un joven militante en Puno sobre la aparente calma de las protestas en el resto del Perú cuando están a punto de cumplirse tres meses desde el estallido de las revueltas sociales que comenzaron al sur del país. Puno es la única región que mantiene varias vías bloqueadas.

En Puno se reportan 35 puntos con tránsito interrumpido en nueve vías nacionales. Las protestas continúan en esa región contra el gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte. Este lunes fueron convocadas nuevas concentraciones y bloqueos.

Así lo explica Nélson Calderón López, miembro de la Delegación agrupación de jóvenes de la provincia de Puno:

"En realidad, las protestas aquí en Puno nunca han parado. Hubo dos días de tregua, pero nunca se paralizaron. Hoy se han dado cita en la capital de la región para seguir concientizando a las personas que aún no se han unido a la lucha. Si bien es cierto que hay muchas jurisdicciones que han paralizado, es porque muchos manifestantes viven del día a día. Entonces ellos mismos está dándose una tregua para poder reabastecerse y evitar una crisis económica. Es en parte por eso que se ha entibiado esto. Pero ahora se está reiniciando otra vez. Y ya tienen también planificado viajar otra vez para la capital".

Mientras las manifestaciones persisten, la región se ahoga en problemas logísticos por culpa de los bloqueos en sus principales rutas. A la escasez de combustibles y al elevado precio en los alimentos se suma la falta de liquidez en los bancos. Según Nélson Calderón estos factores responden a la presión que ejerce el gobierno para que cesen las movilizaciones.

"Básicamente, mi región se dedica a la agricultura y a la pecuaria. Desde ese punto de vista, mi pueblo casi no lo siente (el desabastecimiento). La gente no siente el hambre ni la crisis de la economía, ellos dicen ‘comida no nos falta y ya está'".

Pero hay mucha gente que no puede recibir las pensiones porque no hay liquidez en los bancos.

"Sí, estamos sopesando cada una de las dificultades. Mi pueblo está también un poco molesto porque el aeropuerto todavía está operativo, pero sin embargo al aeropuerto está llegando el abastecimiento para el personal policial y militar. Sin embargo, para las entidades como bancarias o de otra índole, no está llegando, o sea, nos da a entender que el gobierno está tratando de ahogar por todos los medios para que la población sufra y diga ya, mejor paremos las protestas".

La actividad económica de Perú registra pérdidas de más de 500 millones de dólares como consecuencia de los bloqueos sistemáticos y los paros forzosos. Según la Cámara de Comercio de Lima más de un millón de puestos de trabajo, que equivalen al 27,8 % del empleo formal en Perú, están en riesgo de perderse por las protestas.

