"Se han desarmado a los hombres, pero no al narcotráfico", dice líder colombiano amenazado

Colombia

Leyner Palacios, líder afrocolombiano, antiguo miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, habló con RFI del deterioro de los derechos humanos en el departamento del Chocó. Tras recibir amenazas de muerte, Palacios tuvo que salir de su región por séptima vez .

Anuncios Lee mas

RFI: ¿Cuál es la situación en el Chocó, la región de la que ha debido salir una vez más tras recibir amenazas de muerte?

Leyner Palacios: La realidad es que el departamento del Chocó lleva aproximadamente 30 años de estar viviendo en una crisis humanitaria. Sin embargo, hoy nuestro balance es que la situación, en vez de haberse mejorado, se ha empeorado a una magnitud de que en el mismo casco urbano de Quibdó se encuentran algunas casas pintadas con los nombres de los actores armados. El control de esos actores armados en los barrios ha puesto una cantidad de barreras y fronteras. Yo diría que el departamento del Chocó más de la mitad de la población se encuentra totalmente confinada. En las comunidades rurales se percibe un ambiente de secuestro.

Hay extorsiones a la población, se vienen aumentando los niveles de agresiones sexuales contra las mujeres. El nivel de reclutamiento ha aumentado. Se han ahorcado alrededor de 60 jóvenes por no hacer aceptado ser reclutados.

El Estado ha perdido casi por completo el control del departamento. Ese panorama es el reflejo de lo que le está pasando a la gente en Arauca, en el Caquetá, en Catatumbo, en la Orinoquia, en muchos territorios de Colombia.

RFI: Dice usted que lo que más miedo le da es el silencio que se instauró entre los líderes sociales…

Leyner Palacios: Sin duda, la represión de los grupos armados, y también la impunidad que se ha configurado en la región hacen posible que ninguno de los líderes quiera hablar. Y máxime cuando pasan este tipo de cosas, como lo que acaba de pasar con Leyner: el líder que habla y que denuncia este tipo de anomalías en el departamento del Chocó, es asesinado, desplazado, es amenazado o es intimidado.

Entonces, la ley del silencio es la ley que ha imperado en estos momentos y la búsqueda también de la gente para poder salvaguardar su vida, pues lo único que le toca es ver la cantidad de violaciones de derechos humanos y quedarse callado para precisamente no correr la misma suerte que la está corriendo y que quizás han corrido otros líderes que han asesinado.

RFI: Las comunidades y los líderes sociales siguen amenazados en Colombia, a pesar de que se ha firmado un tratado de paz con las Farc. Actualmente se negocia la paz con otros grupos armados. Se habla mucho de la paz total en el país, pero esta es son las preguntas que uno se hace del exterior: ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Por qué persiste esta situación? ¿Por qué no han funcionado los sistemas de seguridad?

Leyner Palacios: Bueno, los sistemas de seguridad no han funcionado porque en Colombia hemos procurado intentar hacer un desmantelamiento de los armados. Sin embargo, en Colombia no ha habido un proceso de dejación de armas del fenómeno del narcotráfico, de los intereses económicos. Tampoco ha habido un desmonte de las estructuras que mantienen y que hacen posible que otros se armen.

Entonces quitamos, desarmamos a unos hombres, pero a los otros cuatro días reciclamos la violencia, porque los que tienen esos intereses, lo que están procurando es volver a armar a otros, a otro poco de gente.

En estos momentos la corrupción es la reina. Y la otra situación es que en los procesos de negociación que estamos llevando, pues lo que le estamos diciendo a los actores armados es que, si bien cesen las hostilidades, los combates, los enfrentamientos, pues necesitamos que cesen las hostilidades en contra de la población civil.

No podemos entender que mientras están conversando están violando las mujeres. No podemos aceptar que mientras están conversando, siguen imponiendo minas y extorsiones a la población civil. Si bien es necesario avanzar en el diálogo y en la ruta que el Gobierno nacional ha puesto, pues lo que le estamos exigiendo también a las partes es que diseñen una metodología para que permitan el cese de hostilidades a la población.

Leyner Palacios durante las conversaciones de paz en La Habana en 2016 AFP - YAMIL LAGE

RFI: Usted lleva siete desplazamientos y a pesar de que el Estado le ha garantizado ahora mismo seguridad, ¿ve difícil poder seguir viviendo en Colombia?

Leyner Palacios: Lo veo muy difícil vivir en Colombia y es un hecho que en el departamento del Chocó no puedo estar. Hace tres años salí en las mismas condiciones que sucedió ahora. Me llamaron y me hicieron una amenaza. Salí del departamento del Chocó y me quedé en Colombia. Me quedé en Cali y a los dos meses, después de haberme quedado en Cali, mataron uno de mis escoltas. Quién me garantiza en estos momentos que, en dos o tres meses no pueda estar otro escolta o incluso algún familiar o yo mismo muerto.

Esto es un asunto sistemático y recurrente. ¿Cómo es posible que después de haber vivido siete desplazamientos, haber vivido la masacre de allá, haber vivido todas estas persecuciones, todas estas amenazas, hoy no haya un ente que haya investigado, judicializado y sancionado a los responsables que han cometido esos graves delitos contra mí?

Pero también, ¿cómo es posible que la impunidad se configure con todos los asesinatos y amenazas que le están haciendo a los líderes sociales?

Yo lo que digo es que la no investigación, la impunidad es el premio a la delincuencia. Hoy los delincuentes no están recibiendo esas sanciones ejemplarizantes frente a los graves hechos de violación de violencia que ejercen contra los líderes sociales. Entonces yo no veo condiciones en estos momentos más allá del sistema de protección que se me ha ofrecido yo no veo condiciones, porque los fenómenos que me están persiguiendo, el Estado no siento que los esté persiguiendo.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo