Sentencian a Harvey Weinstein a 16 años de prisión por violación en Los Ángeles

Harvey Weinstein, otrora poderoso magnate de Hollywood, fue sentenciado a 16 años de cárcel este 23 de febrero por la violación de una mujer en un hotel de Beverly Hills, que podría dejarlo por el resto de su vida tras las rejas.

Con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, y la AFP.

El productor de cine Harvey Weinstein fue condenado este jueves en Los Ángeles a 16 años de cárcel por abuso sexual y violación a una actriz italiana en el 2013. Weinstein, de 70 años, ya está cumpliendo una pena de 23 años de cárcel en Nueva York por delitos similares. La corte ordenó que el exproductor cumpla esta condena al terminar la sentencia que paga actualmente.

En silla de ruedas, antes de oír el castigo, Weinstein pidió "piedad" ante la corte. "Por favor no me sentencie a una vida en prisión. No lo merezco", dijo, insistiendo en que era inocente. "Esto es por dinero", agregó.

La sentencia fue calificada como simbólica por la pena que ya enfrentaba en Nueva York, pero recobró importancia después de que le permitieran a Weinstein apelar la decisión judicial en la gran manzana. Así entonces, la decisión de la corte en Los Ángeles definirá el resto de años que le quedan.

"Destruida, vacía y sola"

Por su parte, la defensa de Weinstein argumentó que las mujeres tenían una relación transaccional y que si tuvieron relaciones sexuales fue a cambio de favores profesionales.

Además, los abogados defensores han solicitado un nuevo juicio, argumentando que el jurado recibió instrucciones incorrectas y que se les prohibió presentar ciertas pruebas relacionadas con el caso de la actriz Italiana a la que llaman Jane Doe 1.

La víctima, cuya identidad fue preservada, lloró en la audiencia y dijo que las acciones "egoístas y horribles" de Weinstein la dejaron "destruida, vacía y sola". "Todo cambió luego de que el defendido me atacó brutalmente", dijo la mujer. "No hay sentencia suficientemente larga para deshacer el daño", agregó entre lágrimas.

