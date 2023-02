Instituciones democráticas corren peligro en México dicen congresistas de Estados Unidos

Un trabajador de Instituto Nacional Electoral (INE) sostiene un letrero instructivo durante el proceso de recepción de material electoral en el distrito 03 de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México, el 26 de junio de 2018. La elección es el 1 de julio A worker of the National Electoral Institute (INE) holds an instructions sing during the process of reception of the electoral material in the District 03 in Ciudad Juarez, Chihuahua state, Mexico,on June 26, 2018. Presidential election will take place on July 1.

AFP