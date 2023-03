Una menor movilización en ‘la segunda toma de Lima’

Perú

La protesta del miércoles contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, marcada por la utilización de la fuerza contra manifestantes, tuvo una concurrencia más baja que las concentraciones anteriores en la capital peruana.

Por el corresponsal de RFI en Lima

“La segunda toma de Lima”, se ha nombrado la nueva oleada de protestas antigubernamentales en la capital, lanzada este miércoles exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La primera fue entre enero y febrero.

El miércoles, el centro de Lima estuvo tomado por una gran cantidad de policías y tanquetas para impedir que los manifestantes se movilicen.

“Está militarizado todo, las plazas y los parques están cercados por militares, por policías”, señala Jorge, comerciante.

La policía lanzó bombas lacrimógenas contra un grupo que coreaba pacíficamente consignas contra el gobierno.

“Estábamos pasando y la policía ha tirado la bomba lacrimógena, tengo un niño autista y no han respetado eso”, dice una mujer que corre del gas que ha cubierto la céntrica plaza San Martín.

“Tenemos derecho a hablar, a protestar, porque nos tiran bombas de la nada”, reclama otra mujer, que denuncia que hace unos días la policía la golpeó durante una protesta.

“Me patearon, me tiraron al piso, me empezaron a patear todo el cuerpo”. No quiere dar su nombre por temor a posibles represalias.

Desde que se iniciaron las protestas en diciembre, 48 manifestantes han muerto por disparos de la policía y el ejército.

“Es inviable que el Ejecutivo pueda cargar tantas personas asesinadas. Lo que está pidiendo el pueblo es la renuncia de Dina Boluarte”, señala Marisol, enfermera.

La protesta del miércoles no tuvo la contundencia de anteriores. La población movilizada asegura que en los próximas días su magnitud se incrementará.

La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.

