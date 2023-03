Boris, el matemático estadounidense desaparecido bajo la dictadura de Pinochet

CHILE

Boris Weisfeiler, nacido en Moscú en 1941 y naturalizado estadounidense en 1981, era profesor de matemáticas en la Universidad de Pensilvania y senderista avezado. En 1985 sus huellas se pierden en el sur de Chile, en plena dictadura militar, no lejos de la tristemente célebre 'Colonia Dignidad'. El libro "Boris, 1985" de Douna Loup, lo devuelve a la vida.

Anuncios Lee mas

El punto de partida del libro "Boris, 1985", publicado en Francia por las Ediciones Zoé, es una canción escrita en homenaje a Marta Ugarte, dirigente comunista, torturada y ejecutada por la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet en 1976. Escuchando esa canción, un día de enero de 2018, la escritora Douna Loup recordó a Boris, un personaje envuelto en el misterio familiar y desaparecido bajo la dictadura militar chilena.

Boris, Weisfeiler, matemático estadounidense desaparecido durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet © Olga Weisfeiler

Boris era el tío abuelo de Douna Loup, nacido en la URSS en 1941, estudiante brillante pero cuya juventud fue difícil, víctima del antisemitismo, opta por emigrar a los Estados Unidos donde adopta la nacionalidad. Profesor en la Universidad de Pensilvania, Boris amaba, además de las matemáticas, dar largas caminatas por los espacios más salvajes posibles. En una de ellas, en una zona cordillerana del sur de Chile, en 1985, sus huellas se perdieron para siempre.

Treinta y cuatro años después, su sobrina nieta emprende la investigación, y reabre el expediente de la siniestra secta alemana de 'Colonia Dignidad' que prospera bajo el régimen de Pinochet y probablemente no sea ajena a la desaparición del matemático estadounidense. Douna Loup explica a RFI el origen de este libro:

"El punto de partida fue cuando asistí a un concierto y escuché esta canción 'Vino del Mar' de Inti Illimani, dedicada a Marta Ugarte, una mujer chilena asesinada por los soldados de Pinochet. Eso me hizo pensar en este tío abuelo, Boris, que también desapareció en Chile, yo sabía que era matemático y sobre todo un gran viajero, pero tenía poca información."

Boris Weisfeiler, portada del libro de Douna Loup © Ed. ZOE

Acercarse al desaparecido

"Me sentí muy cerca de él, a medida que investigaba y conocía a sus amigos, sentía quien era realmente, y eso me conmovía profundamente, de otro modo no podría haber escrito este libro. Sentía que realmente estaba en contacto con él, en empatía y comprensión con toda su vida, desde la Unión Soviética a los Estados Unidos, su amor por la naturaleza y la soledad, que yo comparto. Tengo la impresión de que incluso en su relación con las matemáticas, hay algo que está cerca de la poesía, una búsqueda que en mi caso, pasa por el lenguaje, por las palabras, y en el suyo por las matemáticas. Una especie de búsqueda de la belleza, de la realización y la comprensión del mundo, que para él pasó por ese lugar."

El encuentro con un ex policía

"El encuentro con Sandro Gaete fue crucial porque él investigó mucho el caso, estuvo muy implicado en la pesquisa, y me hizo comprender, mejor que nadie, el fracaso del proceso. Está la hipótesis de que la patrulla de policías que lo detuvo lo hizo desaparecer, pero no puedo dar crédito a la teoría según la cual se habría ahogado. Para empezar, nunca apareció el cadáver, su mochila la descubrieron semanas más tarde... Boris tenía experiencia, había atravesado torrentes en Alaska y viendo ese río en Chile, incluso durante una crecida, resulta difícil creerlo... Seguramente el hecho de haber nacido en Rusia jugó contra él "

Los paisajes

"Los paisajes son impresionantes, cuando me acerqué a ese río donde lo vieron por última vez, tuve la sensación de poder conectarme con él, a través de esos paisajes que fue lo último que él contempló y que no deben haber cambiado tanto. Había una sensación de cercanía, también un deseo de rendirle homenaje y conectar con su trayectoria vital. En particular esta relación tan fuerte con la naturaleza."

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo