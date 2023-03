'Trump podría presentarse a las elecciones a pesar de haber sido imputado'

Estados Unidos

RFI entrevistó a Julien Tourreille, investigador de la cátedra Raoul-Dandurand de la Universidad de Quebec en Montreal, sobre la decisión de la Fiscalía neoyorquina de imputar al ex presidente Trump por un supuesto pago en negro para comprar el silencio de una actriz porno en 2016. Este especialista explica que no hay nada en la Constitución estadounidense que le impida a Trump presentarse en las próximas elecciones tras esta decisión judicial.

Aunque Trump se haya convertido en el primer expresidente de Estados Unidos que tendrá que responder ante la justicia penal de ese país, su inculpación no echa por la borda su aspiración a la Casa Blanca, explica Julien Toureille, entrevistado por RFI. "No hay nada en la ley ni en la Constitución estadounidense que se lo impida. Una persona imputada, incluso acusada, puede presentarse a las elecciones". Este especialista estima que ése es uno de los vacíos de la Constitución americana.

Al contrario, esta decisión le ha permitido a Trump ganar puntos con respecto a su presunto adversario republicano Ron DeSantis. "No hay duda de que esta decisión va a ser un aliciente para su base", apunta Tourreille. Por el momento, en todo caso, el Partido Republicano en su conjunto ha salido a apoyarlo. Trump, entre tanto, se dice víctima de una cacería de brujas.

Por el momento, no se dispone del acta formal de acusación. No se sabe exactamente cuáles son los delitos por los cuales será acusado Trump. Pero Tourreille explica que lo que se le reprocha, según lo que se sabe hasta hoy, es haber falsificado documentos comerciales, pues realizó el reembolso de su abogado, que había pagado la suma a la actriz porno Stormy Daniels, falsificando las cuentas de una de sus empresas. Esa falsificación, según los fiscales de Manhattan, habría generado una violación de las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales. Serían, pues, dos delitos.

Tanto los abogados de Trump como su entorno han anunciado que van a responder favorablemente a la convocatoria de la justicia de Manhattan. Probablemente se presentará a las autoridades de Manhattan a principios de la próxima semana, tal vez el martes. No hay previsto, pues, un rechazo de parte del ex mandatario ni un conflicto legal entre la jurisdicción de Manhattan y la de Florida, donde actualmente reside Trump.

Tourreille subraya asimismo que Ron DeSantis, gobernador de Florida y probable rival de Trump en las primarias del Partido Republicano para las elecciones de 2024, anunció que no colaboraría con las autoridades de Manhattan y que finalmente se negaría a entregar al ex presidente a la justicia de Nueva York. Se puede esperar por tanto una larga batalla legal que, obviamente, hará que el asunto no se resuelva antes de las elecciones presidenciales de 2024, concluye Tourreille.

