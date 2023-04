¿Qué futuro para la maternidad subrogada en Colombia?

Colombia

En Colombia, varios proyectos de ley han intentado prohibir el pago por la maternidad subrogada, pero no han tenido éxito.

Colombia, por orden de la Corte Constitucional, debe tomar una decisión sobre la maternidad subrogada, debido a que por el momento, no está legalizada pero tampoco prohibida. Para responder a este llamado, un proyecto de ley del Gobierno de Gustavo Petro busca regularizarla sin un interés comercial de por medio. Nuestra corresponsal en Bogotá consultó a los ciudadanos en Bogotá.

Acabar con la clandestinidad. Es lo que piden ciudadanos en Bogotá frente a la maternidad subrogada, que está en un limbo legal por el momento, aunque tal vez no por mucho tiempo.

"Estoy completamente de acuerdo con legalizar la práctica, porque en todo caso, hay oferta y demanda", dice a RFI Stella Hernández, una madre de tres hijos. Advierte, sin embargo, que no imagina cómo sería gestar el bebé de otros: "Porque el instinto maternal es muy fuerte y no me siento capaz de dejar al bebé".

En Colombia, la práctica no es legal ni ilegal, lo que ha hecho que proliferen grupos de Facebook que ofrecen los llamados “vientres de alquiler”. El precio del proceso oscila entre 8.000 y 12.000 euros.

Con o sin pago

Varios proyectos de ley han intentado prohibir el pago por estos servicios, pero no han tenido éxito. El Gobierno colombiano presentó uno nuevo en ese sentido ante el Congreso este año.

“Si se paga o no es un asunto de cada cual, y no creo que debiéramos interferir en ese tipo de, entre comillas, transacciones”, estima la ciudadana María Castiblanco.

Algo en que el bogotano Raúl Gutiérrez coincide: “Independientemente de la condición del trueque, es una paga, es un canje, es algo que harán dos mujeres con legítimos derechos para actuar de esa manera”.

