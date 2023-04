EEUU-Taiwán: un encuentro de primer nivel en la lucha por el dominio global

Taiwán/Estados Unidos/China

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, tiene previsto reunirse este 5 de abril con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen en California. El encuentro ha desatado la ira de Pekín, que juzga la iniciativa como una provocación de Washington en su contra. ¿Qué consecuencias prácticas tendrá el encuentro?, ¿qué lectura debe hacerse de las relaciones entre las dos grandes super potencias?. Análisis.

RFI: Fernando Estenssoro, usted es investigador en temas de geografía política, política mundial y seguridad internacional en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Pekín ha condenado la cita y advirtió que eso socavará las relaciones entre Washington y Pekín. Más allá de la declaración, ¿qué consecuencias prácticas puede tener este encuentro?

Fernando Estenssoro Consecuencias prácticas propiamente, no creo que vayan más allá de lo que estamos viendo. Estados Unidos, desde Donald Trump, ha empezado una serie de bloqueos a exportaciones occidentales a China porque considera que son artículos estratégicos que pueden ser usados como armas contra Estados Unidos. Y no creo que eso vaya a cambiar. Joe Biden ha continuado con una política de buscar bloqueos de elementos estratégicos de alta tecnología, por ejemplo, chips de nanotecnología, con lo cual pretende ahogar a determinadas empresas chinas, a las empresas de tecnología china o retrasar el desarrollo chino. Eso yo diría que es una de las cosas más serias que está ocurriendo. En el tema de relaciones China-Estados Unidos, eso no va a variar en absoluto. Es más bien un tema retórico en donde China no acepta que los países reconozcan a Taiwán como un país independiente. Eso es parte de la política de Estado de la República Popular China y bloquea, castiga a todas aquellas naciones que establecen relaciones comerciales con Taiwán. Obviamente, castiga a aquellas naciones más débiles porque a Estados Unidos no lo puede castigar. Es al revés, es Estados Unidos el que todavía, en la medida en que tiene una mayor fuerza global, el que castiga a China. Entonces, consecuencias prácticas no creo. Pero si es parte de esta guerra retórica en donde Estados Unidos ve con creciente preocupación cómo China se le acerca cada vez más como gran potencia global y cómo incluso en algunos campos ya lo está superando. Es más bien una retórica geopolítica, pero de consecuencias prácticas hasta el momento no veo ninguna.

RFI ¿Qué gana Kevin McCarthy con recibir a Tsai Ing-wen?

Fernando Estenssoro Es parte de la retórica propia de la política estadounidense. Estados Unidos necesita con desesperación mostrarse ante occidente como la potencia hegemónica que emergió desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, o sea, como la potencia que ha delineado, por cierto, la política internacional desde hace más de 70 años. Sin embargo, ya es un hecho y en el propio mainstream de los estudios internacionales, o sea, en la propia academia estadounidense, ya es un hecho de que el poder de Estados Unidos está declinando, sobre todo por su declinación económica, y finalmente, eso lleva ineluctablemente a una declinación política, si bien no de manera inmediata. Aquí tenemos que hablar de décadas, no de coyunturas, como es el día a día. Entonces Estados Unidos ve con preocupación de que su poder hegemónico está declinando y que le han aparecido potencias que realmente tienen la posibilidad de alcanzarlo en todos los términos económicos, estratégicos, tecnológicos, militares, como es el caso de China. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el horizonte geopolítico de mediano plazo es una posible lucha hegemónica entre China y Estados Unidos.

¿Qué es lo que hace el presidente de la Cámara de Representantes?, ¿qué es lo que hace Biden? Este es un tema que está totalmente instalado en la política norteamericana y todos ven con preocupación que están declinando y ven cómo de a poco los aliados empiezan a como a perder confianza frente a Estados Unidos. Ya no es el jefe que era antes, y muchos se están viendo tentados a negociar con China, que aparece como la estrella en el firmamento. Es absolutamente simbólico. Taiwán es solamente reconocido por 14 países en el mundo y todos muy chiquititos. Y, de hecho, Honduras acaba de establecer relaciones diplomáticas con China y probablemente va a romper relaciones con Taiwán. Entonces, lo de Taiwán es una cosa absolutamente retórica por parte de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tiene intereses en el mar de China, tiene intereses geopolíticos. Pero ¿por qué? Porque ha sido el gran gendarme del planeta de los últimos 70 años y eso es lo que hoy día se está cuestionando. Y eso es lo que hoy día está en discusión y esto va a seguir.

RFI: McCarty había prometido seguir los pasos de la demócrata Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien recordemos en agosto del 2022 fue a Taiwán para reunirse con la dirigente taiwanesa. El hecho de que MacCarthy haya optado por un encuentro en California en lugar de viajar a la isla para encontrarse con la presidenta de Taiwán, ¿puede leerse como una forma de no polarizar mucho la relación con China, es decir, simplemente, perdón por la expresión, mostrar los dientes?

Fernando Estenssoro En este caso yo creo que no, porque es Taiwán la que está haciendo una gira por América Latina. Como te decía, es sabido que Honduras acaba de establecer relaciones diplomáticas con China. El canciller de Honduras se reunió con el canciller chino. China prometió inversión en Honduras, infraestructura, dinero y los hondureños están felices. Los otros países que también tienen relaciones con Taiwán y no con China son Guatemala y Belice, y Paraguay y unas islas, las Granadinas en el Caribe son países relativamente pequeños, entonces lo que está haciendo Taiwán es como un saludo a la bandera, ¿te das cuenta? O sea, o sea, es una cosa más bien para la prensa, demostrativa, porque Taiwán en este momento es el portaviones de Estados Unidos en el mar de China. Taiwán es totalmente digitado por Washington, Washington pone la música y la presidenta baila. O sea, lamentablemente decíamos hablar las cosas en términos duros y brutales, eso es lo que ocurre. O sea, Taiwán en este minuto no se ha terminado de unir con China continental, como fue lo que se conversó a comienzos de los 90, una vez que se iba a pasar con Hong Kong a China continental, lo otro que venía en el acuerdo era Taiwán; pero en la medida en que China se empezó a poner cada vez más grande y Estados Unidos empezó a ver cada vez más amenazado y veía que los chinos poco a poco le empezaban a faltar el respeto, ya no trataban con tanto respeto a Estados Unidos, sino que empezaron a hablar de igual a igual, incluso empezaban a golpear la mesa, Estados Unidos decidió mantener Taiwán de manera independiente.

¿Qué es lo que ocurre? China insiste en que Taiwán es una provincia rebelde y que tiene que ser anexada a la China popular y Estados Unidos no lo permite. Y por supuesto apoya a sectores, porque también la población taiwanesa está dividida frente a este tema. Ha habido un presidente taiwanés más cercano a China y ahora esta presidenta, que es totalmente pro occidental, y responde a los dictados de Washington. Entonces aquí también Estados Unidos tiene que mostrar fuerza. Entonces es esta presidenta la que decidió una gira hacia América Latina a raíz de que Honduras les acaba de cerrar la puerta en la cara, y entonces aprovechando el viaje, pasa por la Cámara de Representantes. Seguramente, no es descartable que la presidente Taiwán invite al presidente de la Cámara de Representantes a Taiwán y en un tiempo más se repita lo que hizo Pelosi. Pero esto también le permite a China decir que está profundamente enojada o mostrar la fuerza, es decir, que tienen una tremenda fuerza militar y obliga entonces a Estados Unidos a revaluar la situación estratégica. Estados Unidos no tiene ya la fuerza que tuvo hace 40 o 50 años atrás, o cuando terminó la Guerra Fría y se pensaba que el “unipolarismo” estadounidense iba a durar todo el siglo 21. Eso ya está claro, que no va a ser así. Entonces aquí tenemos una potencia que declina, que es Estados Unidos, y una potencia que asciende, que es China. Entonces, claro, China cada vez habla más fuerte. Es totalmente distinto a lo que ocurría a comienzos, los 2000, cuando China decía 'yo quiero un ascenso pacífico' y no entraba en mayores discusiones con Estados Unidos, pero ahora no va. Ahora China dice no vamos a permitir que Taiwán siga siendo independiente y lo vamos a anexar. Tarde o temprano lo vamos a anexar a China. Esa es la tensión.

