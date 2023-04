Trump: 'Mi único crimen es defender a este país de quienes quieren destruirlo'

EE.UU.

El ex presidente ha sentado las bases de lo que será su discurso de defensa ante los tribunales y ante la opinión pública. El republicano hizo una apelación a sus fieles, en su feudo de Mar-a-Lago (Florida). Trump recuperó rápidamente su estilo político habitual con un desafiante discurso. En Nueva York, posiciones encontradas entre seguidores y detractores que recogió nuestra corresponsal de RFI

El circo mediático con el que Donald Trump espera capitalizar su imputación vivió su primer acto en una multitudinaria conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, donde llegó para realizar sus primeras declaraciones tras ser imputado de 34 delitos por falsificar registros mercantiles para ocultar tres pagos en negro. Trump no se cortó a la hora de repasar todo el memorial de agravios que ha ido acumulando desde que, aún en la Casa Blanca, fue investigado por la trama rusa —la posible connivencia del Kremlin para ayudarle a ganar las elecciones de 2016— o sometido a los dos impeachments, o juicios políticos, de los que salió indemne. El ex presidente ha sentado las bases de lo que será su discurso de defensa ante los tribunales y ante la opinión pública y lo que parece ya una estrategia de para transformar este episodio en un trampolín hacia la Casa Blanca.

Trump denunció el proceso instruido por la fiscalía de Manhattan como una "interferencia nunca antes vista", según sus propias palabras, en la próxima carrera electoral, la de 2024, en la que parte como el candidato republicano mejor situado en los sondeos. Un proceso llevado a cabo por “la izquierda radical”, en referencia a la Administración demócrata en el poder en Washington, que debería ser “desestimado de inmediato”.

Si pocas horas antes, Trump pareció algo derrotado ante el juez Juan Merchan en Manhattan, el ex presidente recuperó rápidamente su estilo político habitual en pocas horas con un desafiante discurso. "Nunca pensé que esto pudiera pasar en Estados Unidos. El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a esta nación de quienes tratan de destruirla".

Entre la audiencia que seguía en silencio sus palabras, destacaban numerosas personas tocadas con las gorras rojas de su movimiento MAGA (siglas de make America great again), que lanzó tras abandonar la presidencia en enero de 2021 y que ha designado como un movimiento de reconquista.

Trump también habló de la inspección a su vivienda en Mar-a-Lago y la comparó con las revisiones que las autoridades hicieron a las instalaciones del presidente Joe Biden, de documentos clasificados. Sobre la forma en la que el FBI irrumpió en su casa, dijo que “nunca se había visto este trato con un expresidente de EE. UU.” y señaló que todo el proceso fue ilegítimo.

Reacciones en Nueva York

Horas antes, desde Nueva York, nuestra corresponsal de RFI, Silvina Sterin Pensel, pulsaba las opiniones de seguidores y detractores de Trump.

Frente a la Corte Criminal una muchedumbre de seguidores coreaba su nombre, nos cuenta nuestra corresponsal, entre ellos David Rem, que esta convencido que todo esto ha sido orquestado por los demócratas. "Si el señor Donald Trump hubiera dicho que no corre para la Presidencia en 2024 este circo de hoy y ayer nunca se hubierq sucedido; no ibamos a estar aqui, no iban a arrestarlo ni nada. Esto es porque tienen un gran miedo del señor Donald Trump y enfrentarlo en 2024."

A un costado, separados entre si por vallado, estaban los opositores a Trump. Frank Osorno es maestro y cree que todo esto ha mostrado la gran division politica en el pais. "Creo que es un momento muy dificil para el pais ahorita. Y ahora estamos viendo en vivo la separacion entre los demócratas y los republicanos y es muy triste lo que esta pasando en este paîs". El docente tambien cree que el arresto beneficia a Trump que esta recaudando dinero entre su base.

Trump ha sentado un oscuro precedente con este arresto pero aun no esta claro que impacto tendra esto en sus ambiciones presidenciales. Una cosa está clara: el candidato Trump sigue liderando, con enorme ventaja, las encuestas del Partido Republicano a las elecciones de 2024.

Los 34 cargos contra Trump

34 cargos de falsificación de registros contables. Son las acusaciones que el fiscal Alvin Bragg ha presentado y que el juez Juan Merchan ha leído a Donald Trump, en una sala de los tribunales de Manhattan. El magnate se ha declarado inocente. Y de inmediato ha comenzado el debate acerca de si el caso es lo suficientemente sólido o si puede acabar en un gran fiasco legal. El núcleo del caso gira entorno al pago de 130.000 dólares que el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, efectuó en 2016 al abogado de la actriz porno Stormy Daniels para que ella guardara silencio sobre la supuesta relación extramatrimonial que había mantenido con Trump y no perjudicara la candidatura presidencial del magnate inmobiliario que comenzaba a despegar. Trump devolvió el dinero a Cohen a lo largo de meses, en cheques que se habrían presentado falsamente como el pago de unas minutas legales que nunca llegaron a existir.

Comprar un silencio no es de por sí delito en EE.UU. Tampoco es considerado delito de caracter grave la falsificación documental de una empresa en el estado de Nueva York. Ahora bien, la tesis del fiscal Bragg es que se usó para encubrir otro delito, lo cual lo eleva a delito grave. Pero no se precisa cuál sería el delito que se trataba de perpetrar u ocultar en el pliego de cargos y esto es el punto de inicio que pone en tela de juicio todo el proceso provocando fuertes protestas por parte de los abogados de Trump.

En una rueda de prensa posterior a la vista, Bragg explicó que la ley neoyorquina no le obliga a especificar ese delito en sus alegatos. Lo que sí apuntó es que se trataría de una violación de las leyes de financiación electoral federal, un aspecto sobre el que varios analistas también tienen serias dudas ya que Bragg no tendría esas competencias.

La jornada dejó un cúmulo de aspectos sobre el que los expertos judiciales tienen serias dudas y que los abogados de Trump aprovecharon para señalar.

Después de la explicación de los cargos por parte de la Fiscalía, parte del nuevo equipo legal del expresidente Trump, Todd Blanche, dijo a la prensa: “vamos a luchar duro (...) La acusación en sí misma es repetitiva y no alega ningún delito federal, ningún delito estatal que haya sido violado”. Blanche también agregó que su cliente estaba “frustrado” y “molesto” por los cargos, pero que se encuentra optimista para sobreponerse a esta situación

Reacciones en EE.UU. y América Latina

Desde el líder de la mayoría del Senado hasta el magnate dueño de Twitter, las reacciones de políticos, simpatizantes y de figuras importantes en varias partes del mundo reaccionaron a las acusaciones judiciales en contra del expresidente estadounidense.

El Senador republicano por Florida, Marco Rubio, calificó los cargos contra Trump como “absurdos”. También argumentó que a partir de hoy cualquiera que desee manipular la ley “a su antojo” para acusar a alguien, podrá hacerlo y dio ejemplos de lo que, para él, puede pasar en el futuro desde el precedente judicial con Donald Trump.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, habló con optimismo en su cuenta de Twitter a favor del exmandatario y se anticipó a hacer un llamado a la manifestación pacífica: “Creo que Donald Trump tendrá un juicio justo que siga los hechos y la ley. No hay lugar en nuestro sistema de justicia para ninguna influencia externa o intimidación en el proceso legal. A medida que avanza el juicio, la protesta es un derecho estadounidense, pero todas las protestas deben ser pacíficas”.

Mientras tanto, en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los pocos mandatarios que reaccionó rápidamente a la noticia, habló de lo que para él es el deterioro de la democracia en EE. UU. y puso la situación en perspectiva con la región latinoamericana.

“Piense lo que quiera sobre el expresidente Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país, donde un Gobierno arrestó al principal candidato de la oposición. La capacidad de Estados Unidos de usar la 'democracia' como política exterior se ha ido”, escribió.

(Con AFP y nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Sterin Pensel)

