Brasil

‘Un país que mata niños es cualquier cosa menos democracia’

El ataque se produjo en el patio de la guardería Cantinho do Bom Pastor, en Blumenau. AP - Denner Ovidio

La muerte el miércoles de cuatro niños que jugaban en un patio de la guardería Cantinho do Bom Pastor, en Blumenau, en el Vale do Itajaí, Santa Catarina, ha conmocionado a Brasil. El Ministerio Público de Santa Catarina ha pedido en un comunicado que no se divulguen detalles del criminal ni imágenes de la escena, pero que la cobertura mediática se centre en las víctimas. El caso, que provocó reacciones de la clase política, se produce menos de diez días después de que un profesor fuera asesinado durante un ataque en una escuela de São Paulo.