‘Es catastrófico’: nueva crisis de abastecimiento de gasolina semiparaliza el transporte en Cuba

En Cuba, una nueva crisis dificulta el acceso a la gasolina para el transporte público y privado. Los chóferes de taxi hacen colas kilométricas para poder abastecerse.

“Las colas son increíbles. No puedes trabajar porque no tienes, y las colas tienes que hacerlas hasta siete días antes de que llegue el combustible”, lamenta Carmen, chófer de taxi en La Habana, al micrófono de RFI.

“Es caótico, es decepcionante”

Y es que una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba. Como consecuencia, colas kilométricas se formaron en los alrededores de las gasolineras, y cientos de personas terminan pasando varias noches en sus autos a la espera de un eventual camión cisterna.

“Conclusión: tienes que cumplir con el gobierno. Él no cumple contigo. Tienes que trabajar para poder pagar todo lo que te cobran, pero sobre todo para comprar el petróleo. Si lo compras por fuera en el mercado negro no te sirve porque puedes trabajar y puedes conseguir dinero, pero obligatoriamente te tienes que pasar los siete días en cola para poder echar lo que te exige el gobierno. Es caótico, es decepcionante. Es catastrófico, ¿no?”, denuncia Carmen.

Estas colas son las llamadas “colas fantasma”, que la gente hace sin seguridad alguna de que finalmente se produzca el milagro de rellenar el tanque.

Un problema para los taxistas

“No sé explicarte exactamente cuán difícil está siendo el tema combustible. Hay reservas, por ejemplo, que tenemos hechos los taxistas de hace un mes y no podemos cumplirlas. Si no las cumples, el cliente y tu empresa se cae. Pierdes credibilidad como taxista, pero además, todo lo que conlleva eso”, prosigue la mujer.

Según ella, “para los taxistas es más difícil que para el particular. ¿Por qué? Porque tienes que pagar unos impuestos al gobierno y tienes que, obligatoriamente, una vez al mes, vaciar la tarjeta de combustible por la que te obliga. Cuando vas a las estaciones no hay combustible. Por tanto, legalmente no la puedes utilizar. Solamente se consigue a precio excesivamente caro por fuera”.

“Estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo de todo. Credibilidad. Por ejemplo, yo soy taxista y como no me puedo pasar siete días en una cola porque tengo dos niñas y tengo otras cosas, soy mujer, normalmente cuando alguien consigue hacer la cola, ni quiere marcar, porque cuanto más hallamos, más difícil es conseguir el petróleo y que te alcance. Fuera de La Habana, es mucho más catastrófico como en Cienfuegos, Holguín, Guantánamo o Santiago. Esos están sin nada, no tienen apenas suministro”, concluye Carmen, con un tono de desesperación.

Mientras tanto, el parlamento cubano convocó a sesión el 19 de abril para designar al presidente de la República; un proceso en que el primer mandatario Miguel Díaz-Canel, de 62 años, podría ser reelecto por otros cinco años, informó el lunes el diario Granma.

