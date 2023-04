Elecciones en Paraguay: 'La Concertación significa la conciencia democrática', dice Efraín Alegre

Entrevista

Efraín Alegre es abogado, exdiputado, exsenador, exministro de Obras Públicas y es la tercera vez que se candidata a presidente de Paraguay. "Cartes y Santiago Peña han reivindicado el estronismo. Ellos representan el continuismo que viene desde la dictadura, sin ninguna duda. Y hoy la Concertación significa precisamente la conciencia democrática, el Paraguay de la gente decente", dice Alegre. Entrevista.

RFI: Señor Efraín, es su tercer intento de ganar la Presidencia. ¿Cree que tiene posibilidades de ganar a los colorados esta vez?

Efraín Alegre: Claro que vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí, la encuesta nos da un poco arriba pero en realidad estamos mucho más arriba, estamos bien, hay una decisión del cambio. El sistema ha colapsado esto ya no se sostiene. Hoy el Paraguay necesita el cambio. La ciudadanía entiende perfectamente. Hemos logrado construir un proyecto amplio: la Concertación. 40 organizaciones políticas, 150 organizaciones sociales. Es el entendimiento más amplio que conoce nuestra historia política que nos une a todos los paraguayos de todos los sectores, por eso decimos en la Concertación está la patria, acá estamos todos: colorados, independientes, liberales, todos los sectores. Acá estamos todos los paraguayos decentes que queremos el cambio en el Paraguay.

RFI: Si gana, ¿qué tipo de gobierno pretende formar?

Efraín Alegre: Nosotros vamos a tener un gobierno bien representado. Con figuras, en primer lugar, íntegras, personas con capacidad, con idoneidad. Plural, como presentamos un pequeño adelanto del gabinete donde vemos que estamos de todos los sectores. Está un colorado. Están independientes. Todas personas íntegras y que son idóneas para el cargo que se los convoca. Entonces vamos a tener un gobierno plural. Un gobierno paritario. Por primera vez en la historia del Paraguay vamos a tener un gobierno, un gabinete donde por lo menos la mitad van a ser mujeres.

RFI: ¿Quién es la mafia en Paraguay a la que tanto alude?

Efraín Alegre: Horacio Cartes y Santiago Peña, precisamente. El proyecto de la continuidad es el que representa Horacio Cartes, significativamente corrupto. Nosotros lo venimos denunciando desde hace 10 años. Últimamente nos han dado la razón porque ya no solamente lo digo yo. Lo dicen gobiernos de otros países. Tiene proceso en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos. Es parte. Es el jefe del crimen organizado transnacional. Entonces ellos representan el peligro para el Paraguay. Nosotros, por eso decimos claramente, la Concertación es la seguridad. Es la previsibilidad. Es lo que necesita el Paraguay para dar un salto. Tenemos que recuperar la justicia para el país, que hoy está controlada por ese dinero sucio en la Fiscalía, en los jueces, sobornando parlamentarios.

RFI: Paraguay es uno de los 13 países del mundo y el único de América del Sur que no tiene relaciones diplomáticas con Pekín. Tiene un lazo histórico y geoestratégico con Taiwán. ¿Qué opina de la relación de Paraguay con China?

Efraín Alegre: Bueno, nosotros decimos: las relaciones con China y con Taiwán son relaciones especiales. ¿No? Con el resto de los países, uno puede tener relaciones formadas indistintas e indiscriminadas, sin embargo en el caso de China. Taiwán es tomar una decisión. Tomar por Taiwán es lo que ha hecho Paraguay por mucho tiempo. Significa renunciar al mercado de China. Eso significa un esfuerzo importante del Paraguay. Nosotros estamos renunciando a ese mercado y no vemos que ese mismo esfuerzo lo esté haciendo Taiwán. Entonces tenemos una situación de crítica. Tenemos una situación de revisar un poco estas relaciones. Creemos que China es una oportunidad importante que nosotros estamos dejando de lado.

RFI: Entonces, ¿qué hará con la relación diplomática y económica con China si gana las elecciones?

Efraín Alegre: Vamos a revisar. Para nosotros la política exterior significa los intereses nacionales. Nosotros vamos a actuar conforme a los intereses nacionales. Lo que convenga a nuestro país, a nuestros productores, a nuestros compatriotas. Desde luego que tenemos también un compromiso. Tenemos alianzas estratégicas a nivel internacional, desde luego que también, desde luego, valoramos, pero no lo podemos hacer en detrimento de los intereses nacionales. Así que tenemos un trabajo importante.

RFI: ¿Cree que Estados Unidos va a permitirle cambiar su relación con Taiwán?

Efraín Alegre​​​​​​​: Bueno, las relaciones las va a decidir el Paraguay. Nosotros somos un país soberano. Nosotros tenemos alianzas y valoramos mucho las relaciones con los Estados Unidos, pero las decisiones la tomamos nosotros. Las tomamos dentro, reitero, de un contexto de nuestras alianzas internacionales, pero en primer lugar de nuestros intereses nacionales. Así que creo que los Estados Unidos también respetará nuestros intereses nacionales y encontraremos la solución que convenga a todos. Que todos salgamos ganando. No puede ser que nosotros hagamos el esfuerzo para que ganen los demás. Todos tenemos que ganar, juntos.

RFI: Estados Unidos que ha estado muy presente en esta campaña por las sanciones económicas del Departamento del Tesoro hacia Horacio Cartes. ¿Cree que eso ha influido en la campaña?

Efraín Alegre​​​​​​​: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que han influido. Las investigaciones que hacen en Colombia sobre el cigarrillo de Cartes han influido desde luego porque bueno, había sido que no era que Efraín no más decía estas cosas. Luego que Brasil lo declare precisamente como jefe del crimen organizado transnacional también, desde luego. La gente va mirando. Dice, bueno, pero todo el mundo está diciendo ya no es Efraín que dice. Si no todo el mundo. Y luego que los Estados Unidos lo declare significativamente corrupto, lo responsabilice del crecimiento del crimen organizado transnacional. Lo responsabilice que durante su gestión ha protegido…. que Cartes durante su gestión de presidente ha protegido y ha fortalecido el crecimiento del crimen organizado son datos importantes desde luego, que señalan el peligro que significa este modelo de Horacio Cartes y de Santiago Peña.

RFI: ¿Qué opina de Israel, porque el expresidente Cartes llegó a mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, violando tratados internacionales?

Efraín Alegre​​​​​​​: Nosotros vamos a respetar los tratados de las Naciones Unidas claramente. Nuestra relación con Israel no depende de poner la embajada en Jerusalén. Eso desde luego no tiene ningún sentido. Israel sabe que nosotros estamos comprometidos con ellos desde la Fundación, desde la creación del Estado de Israel y mantenemos esas relaciones que son firmes y sólidas y eso no tiene nada que ver ni depende de trasladar la embajada a Jerusalén.

RFI: ¿Teme el fraude electoral el día de la votación?

Efraín Alegre​​​​​​​: Estamos preparados para controlar en todo el territorio nacional. En el 90% de las mesas del país tenemos nosotros dos representantes y uno del Partido Colorado. Estamos en el 95% de las Juntas Cívicas, tenemos nosotros la Presidencia. Tenemos la mayoría de estos organismos. Estamos capacitados para controlar. Estamos en condiciones de poder tener los resultados antes que la Justicia Electoral. Tenemos los cómputos, tenemos la tecnología, así que estamos como nunca, por lo menos fraude no vamos a permitir. Ni un solo voto.

RFI: ¿Por qué los crímenes de la dictadura, que son precisamente del Partido Colorado, han quedado fuera de la campaña?

Efraín Alegre​​​​​​​: Fíjese que tanto este Cartes como Santiago Peña han reivindicado el Stronismo. Ellos representan el continuismo que viene desde la dictadura de Stroessner. Sin ninguna duda. Y hoy la Concertación significa precisamente la conciencia democrática, el verdadero Paraguay el de la gente decente. Ese es el Paraguay que va a ganar el 30 de abril. El 30 de abril es el Día de la Patria.

