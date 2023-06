Analistas apuestan por un acuerdo UE-Mercosur, pese a las exigencias medioambientales

UE- Mercosur

A un mes de una reunión señalada como decisiva en la integración entre los bloques, el gobierno brasileño se irritó con las exigencias ambientales aprobadas por el Parlamento Europeo. A pesar del ruido reciente, analistas escuchados por RFI afirman que la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania dibujan un escenario favorable para el acuerdo comercial.

Anuncios Lee mas

Raquel Miura, corresponsal de RFI en Brasilia

El clima no ha sido el mejor durante la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a América Latina. La evaluación de los especialistas y del gobierno brasileño es que, a pesar de varios obstáculos, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) tiene ahora todo para avanzar, ya que los principales líderes de los dos bloques ven en este acercamiento oportunidades comerciales y de reducción de riesgos de abastecimiento. Pero el clima se ha agriado después de que la UE decidiera incluir en su lista de exigencias barreras a los productos procedentes de tierras deforestadas.

"Las condiciones para este acuerdo nunca han sido más favorables. ¡Este es el momento! Pero ahora estas sanciones impedirían la entrada en vigor de las medidas de integración. Y la Unión Europea necesita cambiar su actitud hacia Brasil y dar marcha atrás en estas medidas", dijo a RFI Jorge Viana, presidente de APEX, la Agencia Brasileña de Promoción Comercial.

Para Viana, el actual gobierno ya demostró que reafirmó sus compromisos con el desarrollo sostenible y, por lo tanto, no se puede hablar de castigo comercial. "Se fue un presidente que fomentaba los ataques a la Amazonia, que no respetaba a los indígenas ni a las unidades de conservación. Llegó el gobierno de Lula, que combate la deforestación, trabaja dentro de la ley, con responsabilidad social y ambiental. Esto ya es suficiente".

En Brasilia, tras una reunión con el presidente de la Comisión Europea, el presidente Lula criticó las sanciones adicionales aprobadas por los europeos. En la Casa Rosada, el argentino Alberto Fernández, algo más comedido, defendió un acercamiento que no sólo es bueno para el viejo continente. El representante europeo estará el jueves en Chile y después viajará a México. En julio está prevista una reunión entre los países latinoamericanos y la Unión Europea en Bruselas.

"Hay una estrategia de crear posibilidades de aplicación. Pero el sello verde es un deseo y un valor que va más allá de las cuestiones comerciales. Implica otros valores, humanos, sociales y diseños de futuros que queremos construir. Para eso hay foros y no la mesa donde se discute un bloque comercial. De lo contrario, por analogía, podríamos exigir otras cosas, como gestión de datos, compromiso étnico y otros", dijo a RFI Cristina Helena Pinto de Mello, economista internacional de la Universidad Pontífica de Sao Paulo PUC/SP.

El empresario y ex ministro brasileño de Desarrollo Armando Monteiro, que participó activamente en las negociaciones de varios puntos del acuerdo, dijo a RFI que la aprobación de estas obligaciones medioambientales es un castigo a Brasil y un jarro de agua fría en un momento en que las negociaciones vuelven a su cauce. "Simplemente estorba. Y en un momento decisivo, yo diría que incluso en vísperas de que salga este acuerdo. Esta postura de la Unión Europea no está en línea con el espíritu de un acuerdo que pretende promover la integración y precisamente las bases futuras para avanzar en varios temas."

Escenario favorable

A pesar de las críticas a las sanciones votadas por el Parlamento Europeo, el esfuerzo del gobierno brasileño es cerrar el acuerdo, cuyas negociaciones se arrastran desde hace 24 años, durante el tercer gobierno de Lula. Y las proyecciones en este caso varían, desde los más optimistas, que prevén que el acuerdo se firme este año, hasta los más escépticos, que apuestan por un consenso hacia el final del mandato. La entrada en vigor de las medidas es otra etapa, ya que depende de la aprobación por los órganos internos de los países.

Además de la elección de Lula, que volvió a priorizar Sudamérica y el acuerdo con los europeos, al contrario de lo que hizo su antecesor Jair Bolsonaro, dos acontecimientos mundiales ayudaron a construir un ambiente favorable para las negociaciones comerciales entre los continentes. "La pandemia del Covid-19, el bloqueo, que trastornó el sistema productivo internacional. Hubo escasez de materias primas y productos en todas partes, mostrando la importancia de tener socios regionales, no dependientes de una logística de transporte más compleja. Esto refuerza la importancia de los bloques, como el Mercosur", explicó Cristina Mello.

La otra situación llegó con la guerra en Ucrania, que también sacudió la red de suministro de productos como gas, petróleo y fertilizantes, imponiendo a la Unión Europea, un bloque ya avanzado en el proceso de integración, el desafío de ampliar los acuerdos comerciales en el exterior. "La guerra ha puesto de manifiesto los problemas de ese comercio regional de la UE. Ha encendido la luz de la necesidad de nuevos acuerdos para reducir esa fragilidad. De esta forma, creo que podemos esperar avances en la negociación con el Mercosur", dijo Mello.

El economista de la PUC, sin embargo, no cree en resultados tan prometedores a corto plazo, dados los detalles que rodean un acuerdo de esta envergadura. "Yo hablaría no en meses, sino en años. Y el Mercosur tiene el desafío de ampliar la integración y mejorar su contraparte. Si accedemos al mercado de la Unión Europea, accedemos a un mercado más cohesionado e integrado. En cambio, en Sudamérica tenemos un mercado no tan integrado".

Armando Monteiro cree que es posible reducir las diferencias y consolidar un acuerdo de aquí a finales de año, incluso en áreas sensibles, como la agricultura subvencionada de algunos países europeos y la industria brasileña, poco competitiva en varios frentes. "Creo que es posible. Es un trabajo duro, pero es posible encontrar soluciones a estos impasses específicos. Brasil tiene mucho que ganar con este acuerdo y es importante que se firme pronto porque, hasta que se haga efectivo, se necesita algún tiempo."

Francia: ¿un obstáculo?

A pesar del optimismo brasileño, sectores en Francia, especialmente el agrícola, siguen rechazando el tratado. El martes, los diputados franceses aprobaron por 281 votos a favor y 58 en contra una resolución que pide al Gobierno del presidente Emmanuel Macron que exprese su oposición al pacto si los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- no respetan varios criterios sanitarios, medioambientales y climáticos vigentes en Europa.

Los diputados franceses también quieren una cláusula para suspender su aplicación si las naciones de Mercosur no respetan el Acuerdo de París sobre el clima.

"Defendemos ante todo no ratificar este acuerdo comercial (...), el último clavo en el ataúd de la agricultura francesa", declaró el diputado de extrema derecha Frédéric Falcon.

La diputada gubernamental Eleonore Caroit, la única que se pronunció a favor de un acuerdo, recordó la importancia estratégica de un acercamiento entre las dos regiones. "Si Francia y la UE dan la espalda a América Latina, ¿saben quién vendrá? China y Rusia", advirtió la legisladora.

Contratación pública abierta

Un ejemplo de debate aún abierto son las compras gubernamentales, que están incluidas en el acuerdo comercial y son importantes herramientas para la integración, dado el potencial de compra del presupuesto público. Sin embargo, en Brasil, las compras gubernamentales son políticas públicas destinadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a estimular la actividad local. En este caso, Monteiro sugiere que una salida es establecer límites, en porcentaje o valor, para acomodar los intereses de los pequeños empresarios, pero sin obstaculizar el acuerdo continental.

"Estos puntos son pequeños al lado de la magnitud de este tratado. En los nichos en los que Brasil se destaca, como el agronegocio, habrá ganancias a corto plazo. En otros, como la industria, la reducción de las tasas será gradual, más lenta. Esto amortigua los impactos y también estimula a la industria a modernizarse. Y eso no es todo. El acuerdo abarca los servicios y las inversiones. Sólo que, por supuesto, la Unión Europea tiene más potencial de inversión, por lo que habrá ganancias significativas para Brasil", dijo Monteiro.

El presidente de APEX dijo que el personal técnico y político de los países implicados ha trabajado duro, junto con productores y empresarios, para resolver los obstáculos, pero que una cooperación comercial a este nivel requiere un entendimiento que va más allá de los beneficios inmediatos. "Es algo muy complejo que toca muchos intereses. La única manera de que este acuerdo se produzca realmente es dejar a un lado las particularidades y tener en cuenta las ganancias a corto, medio y largo plazo. Ahora todo el mundo tiene que estar moderadamente descontento. Para que dentro de 15 años haya ganancias para todos".

Los días 17 y 18 de julio, los líderes de los dos bloques volverán a reunirse, en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC).

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo