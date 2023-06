Más de cien observadores de la Unión Europea seguirán las elecciones generales del 25 de junio

Guatemala

Invitada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la Unión Europea (UE) participará con una misión de observación en las elecciones generales del 25 de junio próximo. La misión no tendrá una tarea fácil. El proceso previo a la jornada de sufragio ha estado marcado por una serie de irregularidades y la exclusión de los principales contendientes, incluidos los dos favoritos para ganar la presidencia.

Jordi Cañas Pérez, diputado del Parlamento Europeo y jefe de misión electoral de observación explicó a RFI las características e importancia de la misión de observación electoral (MOE).

“Las misiones de observación electoral tienen como objetivo hacer un análisis del proceso electoral para intentar mejorar el mismo, a la luz de los acuerdos internacionales y de la propia legislación que los países tienen. Lo que la UE hace en el caso de una misión electorales que va, observa, analiza, y después de que acaba el proceso electoral propone una serie de medidas o bien para corregir deficiencias, o para mejorar procesos con el objetivo de mejorar el proceso democrático”, explica el eurodiputado. “En democracia uno de los elementos clave es la elección competitiva, la elección en libertad sobre diferentes candidaturas para reflejar la realidad plural de la sociedad”, añade.

El proceso electoral guatemalteco ha estado marcado por una serie de irregularidades y la exclusión definitiva de tres de los principales contendientes a la presidencia. La Corte de Constitucionalidad decidió dejar fuera a Carlos Pineda, quien era el candidato favorito para ganar la presidencia. Previamente excluyó también a Thelma Cabrera, candidata indígena que agrupaba a una amplia coalición de fuerzas progresistas, y a Roberto Arzu, del partido de derecha Podemos.

Preguntado sobre qué opina la CEO de la UE de esa situación, Jordi Cañas dijo a RFI que la “propia naturaleza de las misiones de observación electoral le impiden responder a esa pregunta” pues, precisa, “las misiones de observación electoral ninguno de sus miembros opina durante el proceso electoral. Lo que hacemos es observar, tomar muy buena nota, y después esto lo explicaremos y daremos nuestra respectiva visión de éstas elecciones”.

Más de 120 especialistas comisionados por la Unión Europea acompañarán las elecciones generales cuya primera vuelta tendrá lugar el 25 de junio próximo, y en caso que no haya ganador, una segunda vuelta se desarrollará el 20 de agosto. Dos días después del 25 de junio la MOE publicará su informe preliminar de observación. Dos meses después de las elecciones publicarán el informe definitivo.

Nuestros enviados “están en los 22 departamentos del país, conociendo de primera mano cómo está la situación a nivel local y departamental, porque hay también elecciones a nivel local; hay una mucho mayor participación en las elecciones locales, departamentales. Son elecciones muy importantes”, subraya Jordi Cañas.

Para dejar más clara la importancia de la misión quien fuera jefe de la misión de observación electoral para las elecciones de Venezuela del 2018, dice: “Nosotros no hacemos valoraciones durante el proceso, nosotros hacemos un trabajo muy exhaustivo para que lo que concluyamos en el informe preliminar y en el informe definitivo pueda ser puesto en cuestión, sí, pero no de una forma profesional sino política. No se le va a poder cuestionar su validez técnica, y eso es lo que hace su fortaleza, y es lo que es útil para el día después”.

