Claudia Sheinbaum, cuenta con el apoyo de López Obrador para ser la primera mujer presidente del país

La jefa de gobierno de ciudad de México renunció esta semana a su cargo con el objetivo declarado de convertirse en la candidata del partido Morena y llegar a ser la primera mujer presidenta del país. Sheinbaum, quien condujo los pasados cinco años los destinos de la capital mexicana cuenta con el apoyo del mandatario Manuel López Obrador, una ventaja frente a los otros contrincantes de su partido, pero un importante freno ante los electores que la verían como una réplica del presidente.

Sheinbaum dejó su cargo de jefa de gobierno para inscribirse a las elecciones internas del partido Morena (Movimiento de Renovación Nacional), el del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual ella repunta como favorita en los sondeos preliminares para candidata a la presidencia de 2024. Los otros candidatos, el ex canciller Marcelo Ebrard, el secretario del Interior, Adán Augusto, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, llegan detrás de la también doctora en física.

Y es que no solo sería favorita para el partido, entre los círculos políticos Sheinbaum se considera la preferida del mandatario Obrador, algo que según el ex secretario de relaciones exteriores de México, Jorge Castañeda, podría jugarle en contra, pues "va a enfrentar un gran reto al tratar de construir una personalidad política propia, por la enorme sombra de López Obrador, y por la necesidad que ella va a encontrar de ser cobijada por López Obrador, primero, para lograr ser la candidata de Morena, y después para ser una candidata ganadora".

Sheimbaum ha sido gran defensora del proyecto de gobierno de Obrador y se ha convertido en una importante figura política en el país… Ahora, su reto, según dice ella misma, es ser la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en la historia del país, una perspectiva que plantea no pocas interrogantes pues a decir de Castañeda "no sabemos cómo reaccione el electorado ante la perspectiva de una presidenta mujer", quien igual observa que eso ya ha sucedido en otros países de la región como "Chile, Argentina, Brasil", entre muchos otros pero "en México no"

Para Castañeda la influencia de López Obrador en las elecciones de 2024 tendrá gran peso, tal cual sucedió en los comicios del Estado de México del pasado 4 de junio donde la coalición del presidente Obrador le arrebató 100 años de liderazgo a la oposición, una victoria que según Jorge Castañeda en México se le llama de una "elección de Estado" pues subraya, "el gobierno, el Estado se metió de lleno a favor de una candidata (Delfina Gómez, de Morena, ganadora de la elección) y en contra de otra candidata (Alejandra del Moral, candidata de una coalición que incluyó al PRI, PAN, PRD, entre otras formaciones de oposición). "López Obrador va a ser un factor muy importante en las próximas elecciones, advierte Castañeda

Aunque aún quedan por verse quiénes serán los candidatos finales para estas elecciones, según analistas como el ex - canciller Castañeda, Desde ya los comicios de 2024 se anuncian polarizados, entre las fuerzas políticas que apoyan a López Obrador y quienes le hacen oposición.

