“El voto nulo es la opción que llegó en primer lugar con el 17%, por delante de Torres y Arévalo”

Esta primera vuelta de las elecciones de Guatemala deja dos datos que ninguna encuesta había anticipado. Con el 50% de las actas escrutadas, en segundo lugar, tras Sandra Torres, se coloca el candidato izquierdista de Semilla, Bernardo Arévalo. Otro dato importante, la opción que consiguió más votantes no fue Torres, sino el voto nulo con el 17%, muestra del hartazgo de la población hacia su clase política. Análisis con Manfredo Marroquín, fundador de Transparencia Internacional en Guatemala.

RFI: La gran sorpresa de esta primera vuelta es la segunda plaza que ha obtenido Bernardo Arévalo. Nadie anticipó que pudiera disputar el balotaje. ¿Cómo se explica?

Manfredo Marroquín: Es una sorpresa completa y no lo anticipó ninguna de las encuestas. Esta sorpresa tiene su origen en que fueron excluidos candidatos que tenían simpatías y preferencias y que eran vistos como antisistema y de alguna manera el partido Semilla y Arévalo quedaron prácticamente solos en ese espectro antisistema y eso favoreció mucho su votación. Además, contribuyó el hecho de que Bernardo Arévalo es el hijo del expresidente Juan José Arévalo que hizo el único periodo de revolución y primavera democrática que ha habido en Guatemala entre 1944 y 1954, era ya conocido por ser el hijo de este expresidente que muchos consideran como el mejor de Guatemala

RFI: Es la tercera vez que Sandra Torres intenta ser presidenta. ¿se puede volver a quedar a las puertas?

Manfredo Marroquín: Es posible que esto vuelva a ocurrir porque la candidata Torres concentra un anti voto gigantesco. Las encuestas dicen que el 45% de los electores afirman que en ninguna circunstancia votarían por ella. Eso ya, de entrada, la hace perdedora en una segunda vuelta porque su techo está limitado, tendría que sacar votos de esos anti voto y eso es muy difícil. Entonces, es muy probable que se vuelva a repetir lo mismo que ocurrió hace cuatro y ocho años. Así que el que tiene más opciones es el señor Arévalo.

RFI: Ha habido una alta tasa de abstención, el 43% de los electores no fueron a votar. ¿Tiene que ver con el desencanto de la ciudadanía hacia la clase política?

Manfredo Marroquín: Hay otro dato muy importante y es el del voto nulo, que es la opción que llegó en primer lugar. El voto nulo tiene el 17%, la candidata Torres tiene casi el 15% y Arévalo, 12%. Si a eso se suman los votos en blanco del 7%, esa opción sacó el 24%. Eso sumado a la abstención. Lo que vemos es un rechazo total al sistema. Un sistema que ha sido dominado por lo que aquí en Guatemala se conoce como el pacto de corruptos, que es un grupo de políticos realmente muy corruptos cuya agenda era el enriquecimiento y generar impunidad y eso provocó un cansancio enorme en la población, un cansancio que estaba escondido porque no lo reflejaban las encuestas. A mí se me hace el símil a lo que ocurrió en 1990 en Nicaragua cuando pierden los sandinistas (ganó Violeta Chamorro) y ninguna encuesta había reflejado esa intención de cambio radical que quería la población, harta del sistema que no le brinda nada.

RFI: Este domingo hubo disturbios y acusaciones de fraude, esto se suma a un periodo electoral que estuvo plagado de episodios bastante complejos, como la de excluir a candidatos de las listas, ¿qué se espera de este balotaje y el ambiente electoral?

Manfredo Marroquín: Producto del alto de nivel de corrupción que hay en el país y de la permisibilidad e impunidad que hay hacia grupos de poder, hay mucho dinero fluyendo hacia la política, eso se traduce en compra de votos y clientelismo. Por eso hubo incidentes, porque la gente protestó por la compra de votos, porque se movían votantes de un municipio a otro para votar a candidatos, sobre todo oficialistas. Teniendo esas millonadas, el candidato oficialista apenas consiguió el 7%. Creo que este fenómeno va a disminuir en esta segunda vuelta, aunque no va a desaparecer porque la señora Torres también concentra mucho de eso. Con Arévalo al frente, seguramente la gente se va a decantar por él porque la gente está muy harta de la compra de votos. Yo creo que eso se va a ver reducido en la segunda vuelta.

RFI: ¿Cómo se presenta esta segunda vuelta con respecto a los temas de campaña?

Manfredo Marroquín: El primer tema es que la gente está harta de estos últimos ocho años de gobiernos corruptos. Yo creo que se va a retomar mucho de la agenda de cuando estaba la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), los tres poderes del estado fueron tomados por el pacto de corruptos. Si gana Arévalo, espero que desmantele este pacto de corruptos a nivel institucional y se detenga la persecución y el cierre de espacios de activistas, periodistas, operadores de justicia, muchos de ellos en el exilio, pagando por haber hecho su trabajo de investigar la corrupción. En la región, es uno de los pocos países en los que la corrupción sigue siendo el principal tema de preocupación.

