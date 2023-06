¿Qué impacto tendrá el fin de la discriminación positiva en las universidades de EE. UU.?

Estados Unidos

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos decidieron este jueves poner fin a la discriminación positiva en las universidades, al considerarla una violación de las garantías de igualdad. El mecanismo era empleado desde hacía décadas con el fin de lograr una mayor diversidad en las instituciones educativas.

Con nuestros corresponsales en Washington, Cristóbal Vásquez y Guillaume Naudin.

La Corte Suprema dictaminó este jueves 29 de junio que aceptar estudiantes en la universidad de Harvard y la universidad de Carolina del Norte basados en raza era ilegal.

La votación fue de seis a tres, en línea con las posturas ideológicas de los magistrados de la Corte. La decisión podría limitar la acción afirmativa en colegios y universidades de todo el país, una política que ha sido desde más de 40 años un pilar de la educación superior en Estados Unidos.

El punto, dijo el magistrado John Roberts, era que los estudiantes deben ser evaluados individualmente y deben ser tratado en función de sus experiencias como individuos, no en base a su raza.

El texto, de 267 páginas, insta a las universidades públicas y privadas a utilizar en sus programas de admisión criterios distintos de la etnia para garantizar la diversidad de los estudiantes: criterios como los recursos financieros o el origen geográfico de los candidatos.

Sin embargo, según analistas liberales, al negar la raza como un factor para lograr la diversidad educativa, el tribunal prácticamente garantizó que la población estudiantil en los campus de las instituciones de élite se vuelva más blanca y asiática, y menos negra y latina. Los efectos en contra de la diversidad educativa que se podrían trasladar fácilmente al mercado laboral.

"Quieren hacernos retroceder"

“Nuestros dirigentes quieren hacernos retroceder, suprimiendo de las cuestiones raciales en la educación en varios Estados, acabando con derecho constitucional al aborto o restringiendo el derecho de voto. Así que esta decisión del Tribunal Supremo no me sorprende. No creo que se pueda confiar en que las universidades elijan equitativamente a sus estudiantes”, dice en Washington a RFI Taneisha Fair, una estudiante afroamericana.

Para Philippe Carter, profesor de inglés en la universidad de Florida (FIU), “es una decisión muy triste y no muy asusta”. El catedrático señala que otros factores no equitativos se mantuvieron, como por ejemplo “las admisiones por herencia”. “Si tu abuelo, si tu bisabuelo, si tu tatarabuelo fue admitido en Harvard, pueden privilegiarte como estudiante. Estos alumnos suelen ser blancos porque hace 70 años no admitían a los afroamericanos o latinos”, destaca.

El presidente Joe Biden cambió su programa tras el fallo de la Corte Suprema para expresar su profundo desacuerdo con esta decisión definitiva, que revierte "décadas de jurisprudencia", dijo en un discurso televisado.

Las universidades "no deben abandonar su compromiso de garantizar que los estudiantes tengan experiencias diversas que reflejen todo el país", añadió.

