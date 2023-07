Un equipo científico descubre una nueva especie de rana en la selva del Perú

PERU

La nueva especie se distingue por su vientre color crema, con manchas y motas marrón chocolate y su renacuajo presenta una boca muy grande. El Parque Nacional Yanachaga Chaemillén, cuya superficie es de 122.000 hectáreas, es considerado como un punto caliente o "hotspot" por la riqueza biológica que alberga

Osteocephalus vasquezi es el nuevo gran descubrimiento hecho en la selva del Perú. Se trata de un nuevo tipo de rana que ha descubierto un equipo científico en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la región Pasco según ha informado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La rana hallada tiene lomo espinoso y pertenece al género Osteocephalus, una especie que habita el parque natural ubicado en la vertiente oriental de los Andes peruanos en la cuenca del río Amazonas, en la selva central peruana.

Todavía no se sabe con certeza si la especie está amenazada o no. La información disponible no permite obtener resultados concluyentes, sino que abre un nuevo camino de exploración con respecto a la nueva especie encontrada.

La nueva especie se distingue por su vientre color crema, con manchas y motas marrón chocolate y su renacuajo presenta una boca muy grande. Según la investigación, se trata de una especie hermana de la Osteocephalus mimeticus, endémica de los Andes peruanos que habita el ecosistema de bosques tropicales montanos. Esta nueva especie fue hallada en la provincia de Oxapampa, en elevaciones entre los 1.000 y 1.150 metros de altitud.

En el descubrimiento intervinieron científicos de Rainforest Partnership, del Instituto Peruano de Herpetología y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Según la investigación, la Osteocephalus vasquezi se separó de su especie hermana a principios del Pleistoceno, hace unos 2,5 millones de años.

Amazonía del Perú REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/Files

El Parque Nacional Yanachaga Chemillén cuya superficie es de 122.000 hectáreas, es considerado como un punto caliente o "hotspot" por la riqueza biológica que alberga, con al menos 30 especies endémicas de las 95 especies de anfibios que se protegen en este espacio natural en la región Pasco.

