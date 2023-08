Santiago Peña, un nuevo presidente que llega con las recetas de antes

Paraguay

Entrevistamos a nuestro corresponsal en Paraguay, Santi Carneri, sobre la posesión del conservador Santiago Pena, quien toma las riendas de un país que goza de cierta estabilidad económica y crecimiento, pero con un cuarto de la población en situación de pobreza. Además, hay señalamientos de corrupción en su partido: su padrino político, el ex presidente Cartes, del Partido Colorado, fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción.

RFI. ¿Cuáles son los principales para Santiago Peña quien se posesiona hoy como presidente de Paraguay?

El reto más grande no es para Peña sino para Paraguay, pues vuelve a tener un gobierno del mismo partido que lleva gobernando casi 70 años el país. El Partido Colorado es un partido conservador y ultra-religioso. En Paraguay más del 80% de la población se declara católica. Será un gobierno neoliberal, como el anterior. El nuevo presidente tuvo incluso una beca en el FMI. Peña conoce muy bien las medidas económicas que le gustan a Estados Unidos, su principal aliado. El desafío es realmente para la población, que logren seguir resistiendo, pues la situación de pobreza afecta a más de un cuarto de la población.

En Paraguay, en efecto, entre el 60 y el 70% de la población vive al día, no tiene un empleo, vive sin tener seguridad social ni seguro de desempleo. Existen muchos desafíos económicos para mejorar el país, gobierne quien gobierne, pero se van aplicar las mismas recetas que hemos estado viendo hasta ahora.

RFI. En materia de relaciones internacionales, el nuevo presidente Santiago Peña anunció que restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela e insiste en mantener los lazos que unen a Paraguay con Taiwán, lo que implica renunciar a un intercambio comercial con China. ¿Cómo explicar esta postura y cómo lo justifica el propio Peña?

Las relaciones que el nuevo gobierno va a establecer con Venezuela sin duda tienen que ver con razones económicas. Paraguay depende de la importación de combustibles porque no los produce y necesita tener redes de importación abiertas no solo con Venezuela sino también con Bolivia, con quien sea. En materia de negocios no importa la ideología.

Por otra parte, esa relación con Taiwán es excepcional. Es uno de los 13 países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Por esto hay una polémica y casi una guerra fría mediática entre China y Estados Unidos en razón de la visita del vicepresidente taiwanés a Paraguay, pues para ello hizo una escala en Nueva York. China se ha quejado por esto en las Naciones Unidas. Pekín ha emitido incluso un comunicado a través de su ministro de Relaciones Exteriores diciendo que Estados Unidos no tiene por qué entrometerse en la relación con lo que ellos llaman 'la isla rebelde', es decir, Taiwán. Recordemos que los taiwaneses proclaman que su país es independiente de China y Paraguay apoya esa tesis, lo que afecta sus negocios, que son la exportación de materias primas. Paraguay va a mantener la línea que hasta ahora ha seguido ese país desde la dictadura de Alfredo Stroessner.

