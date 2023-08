Ecuador: 'La policía tiene que saber de qué lado está', dice Christian Zurita

Ecuador

Tras la validación de su candidatura por el Consejo Nacional Electoral, el candidato Christian Zurita inició su primer y …. último día de campaña electoral con una reunión con corresponsales extranjeros. El corresponsal de RFI en Ecuador, Eric Samson, estuvo presente para escuchar a quien fuera amigo y colaborador de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado hace una semana.

El periodista Christian Zurita expresó su voluntad de cumplir con el programa de su amigo, el periodista Fernando Villavicencio. Para Zurita, nuevo candidato presidencial del movimiento de Villavicencio, no haber enarbolado las banderas de Villavicencio hubiese sido una "traición a su lucha, una traición a su nombre, una traición a su historia, a su trayectoria. No haberlo hecho hubiese significado en términos democráticos el silenciamiento de uno de los periodistas y activistas más importantes que ha tenido este país", dijo este jueves ante los corresponsales de la prensa extranjera.

Por ese respeto a la memoria de su amigo caído, Christian Zurita confirmó que hará posible todo lo soñado por Fernando Villavicencio. Inclusive si convertirse en el candidato presidencial del movimiento Construye significa el final de 30 años de su prolífica carrera de periodista de investigación.

En caso de ser elegido, Zurita anunció la creación de una unidad anti-mafia, una mayor lucha contra los delitos financieros y fuertes cambios en las cúpulas militares y policiales.

Policía debe tomar partido a favor de la sociedad

Zurita también afirmó que la policía "tiene que saber de qué lado está. Tienen que tomar partido a favor de la sociedad, de la institucionalidad y luego de este proceso de depuración puede existir algún tipo de confianza sobre una entidad, una institución que, en este momento, se encuentra en duda no solo del país sino internacionalmente. La Ley de Inteligencia tiene que jugar un papel preponderante en lo que significa el próximo desarrollo del Estado, porque no se puede combatir a los grupos de delincuencia organizada si no se tiene inteligencia".

Zurita se mostró convencido de que ésa había sido la razón principal de la muerte de Fernando Villavicencio. También confirmó además que militarizará los puertos del país en caso de ser elegido para frenar las exportaciones de droga.

