Elecciones en Ecuador: el asesinato de Villavicencio unió a las derechas y atrajo capitales

ECUADOR

A pocas horas de la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador, la idea de la participación del Estado en la muerte del candidato Villavicencio comienza a tomar fuerza, la violencia política sigue campeando, mientras los candidatos de la derecha se catapultan a la par que la fórmula del correísmo cae en las encuestas. Este es el diagnóstico del estudio realizado por el think tank Centro de Investigaciones Económicas y Políticas con sede en Washington (CEPR).

Anuncios Lee mas

Según los sondeos, la candidatura Luisa González- Andrés Arauz es la más perjudicada por el asesinato. "Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta la proliferación de conspiraciones en Internet que especulan sobre los vínculos de Rafael Correa y su entorno con el asesinato de Fernando Villavicencio y las frecuentes insinuaciones de los medios de comunicación de derecha, de otros candidatos y del mismo presidente Lasso", afirma Pedro Labayen Herrera, autor del estudio.

Pedro Labayen Herrera, autor del estudio. © Center for Economic and Policy Research (CEPR)

En entrevista con RFI, el internacionalista y experto en gobernanza y Derechos Humanos, se adentra en las fallas que presentó el esquema de seguridad del candidato asesinado y las crecientes acusaciones de la misma viuda de Villavicencio, analistas y políticos que vinculan al gobierno de Guillermo Lasso con este homicidio.

RFI: El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, no impidió la realización de las elecciones en Ecuador previstas para el próximo domingo, pero sí dio un vuelco a las proyecciones del voto. Antes del 9 de agosto, día del homicidio, Luisa González, candidata de La Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, era la favorita de todas las encuestas (15 puntos de ventaja sobre los segundos). Tras la muerte de Villavicencio, las encuestas sugieren que la candidatura más perjudicada por el asesinato es la del correísmo.

Es importante señalar que, en las elecciones, el total de un candidato se calcula sobre la base de un porcentaje del total de votos, eliminando los votos nulos y en blanco. Esto significa que González podría haber estado realmente cerca de ganar las elecciones en la primera vuelta, cuando un candidato necesita el 50% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el siguiente contendiente.

¿Por qué esta caída en picada de la fórmula Gonzalez Arauz?

Pedro Labayen: Hay varios factores. Primeramente, fue un periodista bastante anticorreísta. Hizo varias investigaciones sobre el gobierno de Correa. Por ello muchas personas lo apoyaban, sobre todo los conservadores, y muchos ex candidatos a la presidencia, como Otto Sonnenholzner, e incluso el mismo Guillermo Lasso. [Este grupo de personas] han levantado la sospecha de que posiblemente el ex presidente Rafael Correa y gente de su entorno pudiesen estar involucrados, de alguna manera, con el asesinato. Algo completamente erróneo y falso.

Otro factor es el hecho de que Villavicencio fue uno de los candidatos más derechistas. Entonces su candidatura pudo haber dividido el voto conservador entre Jan Topic y Otto Sonnenholzner.

Desde Durán, uno de los cantones más violentos e inseguros del Ecuador, les recuerdo a todos los ladrones, asesinos, secuestradores y extorsionadores de todas las bandas criminales: tienen hasta este 20 de agosto para irse de este país, porque los voy a perseguir y a encarcelar,… pic.twitter.com/LZpd08jiu0 — Jan Topic (@jantopicecuador) August 17, 2023

Con su desaparición hay menos candidatos conservadores y provoca que se una la fuerza conservadora del país.

RFI: El crimen también provocó un aumento de los bonos de los ecuatorianos. ¿Por qué?

Pedro Labayen: Los inversionistas creyeron que con la muerte de Villavicencio es más probable que gane un candidato de la derecha y conservador, quienes tendrán un plan de gobierno con ventajas para los mercados y el capital. Lo contrario de las propuestas correístas que se concentran más en cuidar a la gente y los derechos laborales.

RFI: Seis colombianos pertenecientes a bandas criminales fueron arrestados en Ecuador por su supuesta relación con el asesinato de Villavicencio. Poco se sabe de esta investigación. Lo que sí ha ido tomando fuerza son las asociaciones del homicidio con el Estado. La misma viuda del Villavicencio lo calificó de "crimen de Estado" y exigió que se investigue por qué el equipo de seguridad no cumplió su trabajo "No quiero pensar que vendieron a mi esposo para que sea asesinado de manera tan horrible" agregó. Expertos en seguridad han subrayado la negligencia del esquema de protección del candidato, un candidato que hizo su campaña con las banderas anti corrupción y contra narcotráfico.

Amanda Mattingly, directora de ACM Global Intelligence, una consultora internacional de riesgos, dijo que "Villavicencio construyó su campaña sobre una plataforma anticorrupción y anti narco, y parece que fue blanco de esas organizaciones criminales que operan en Ecuador y con la complicidad del Estado."

El 15 de agosto, Édison Carrillo, candidato a legislador afiliado al movimiento Amigo de Bolívar, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General contra el presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior y el jefe de la Policía por el delito de omisión dolosa, una forma de negligencia.

Pedro Labayen: Eso lo tiene que determinar la policía. Hubo varias fallas de seguridad. Una de ellas fue que el candidato, el día del asesinato, salió por la puerta delantera del edificio, y no por la parte de atrás, reservada a los candidatos; no tenía su camioneta blindada. De hecho murió dentro de un coche que no estaba blindado; y sus agentes de seguridad no estaban del lado del que le dispararon al candidato.

Más allá de eso, el gobierno de Lasso ha mostrado ser demasiado corrupto. La embajada de los Estados Unidos ya le ha advertido al gobierno ecuatoriano que hay “narcogenerales” al interior de sus instituciones. Todo esto es bastante alarmante.

RFI: Además de las elecciones generales, el 20 de agosto se celebrarán dos referendos. En el primero se pregunta a los habitantes de Quito si desean prohibir la minería metálica en la región del Chocó Andino, mientras que en el segundo se pregunta a los ciudadanos ecuatorianos si debe prohibirse la producción de petróleo en el bloque de extracción 43 ITT. Este último también se conoce como referéndum "Yasuní". No obstante, usted afima que la pregunta sobre "Yasuní" parece adolecer de algunos problemas técnicos.

Pedro Labayen: Sí, carece de algunos problemas técnicos. El bloque 43 está localizado, en su mayoría, en el Parque Nacional Yasuní. Y si bien la mayoría de este bloque está en el Yasuní, otra parte está fue de este parque. Entonces la gente no estaría votando a favor o encontrar de prohibir la extracción del petróleo en el Yasuní, sino de este bloque en concreto. Es decir que los ciudadanos podrían estar votando entonces para prohibir cosas de las que no tenían intención de prohibir. Creen que van a prohibir la extracción del petróleo sólo en la parte del bloque 43 que se encuentra en el parque nacional, pero no, van prohibir la extracción del petróleo dentro y fuera del Yasuní.

🇪🇨 En Ecuador podemos encontrar mejores formas para cumplir nuestras metas y sueños, sin tener que destruir nuestra naturaleza.



Vota #SÍalYasuní en la consulta. pic.twitter.com/l39vSYqDoC — YASunidos (@Yasunidos) August 18, 2023

RFI: El asesinato de Fernando Villavicencio no ha detenido la violencia política que campea en Ecuador. Apenas horas después, otros candidatos fueron blanco mortal de atentados.

Pedro Labayen: Sí, el 10 de agosto, Estefany Puente, candidata a la asamblea nacional por la provincia de Los Ríos, sobrevivió a un atentado. Unos hombres en motocicleta dispararon al auto en el que estaba. Sólo sufrió daños.

El segundo es Pedro Briones, un dirigente de la Revolución Ciudadana (el partido de Luisa González), quien vivía en San Mateo de Esmeraldas (norte del país) lo asesinaron al salir de su casa unos hombres en motocicleta.

Otro dirigente político asesinado en Ecuador.



Pedro Briones recibió un disparo mortal menos de una semana después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.



⚠️ Las autoridades deben implementar políticas de seguridad que protejan a los ciudadanos. pic.twitter.com/4Fh29bSkf5 — Human Rights Watch (@hrw_espanol) August 18, 2023

Las autoridades ecuatorianas decidieron trasladar a Adolfo Macías (alias "Fito"), líder de la banda de Los Choneros, de la cárcel Regional del Guayas a la prisión de máxima seguridad de La Roca. A pesar de haber amenazado a Villavicencio, Fito no ha sido acusado formalmente de estar involucrado en el asesinato del candidato.

El traslado de Fito requirió cerca de 3600 policías y soldados. Esta acción provocó la respuesta de varios reclusos de la cárcel Regional del Guayas, que organizaron una protesta en el tejado del centro, mostrando pancartas en las que se leía "queremos a Fito de vuelta". Ciento cincuenta simpatizantes se unieron a la protesta bloqueando con motocicletas una carretera de Guayaquil.

Leer tambiénEn Ecuador, inicia la cuenta regresiva para salvar la economía o la naturaleza

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo