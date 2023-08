Brasil, azotado por la ola de calor en pleno invierno

Brasil

El país tropical se encuentra actualmente en invierno, lo que no impide que una canícula se haya instalado. Las temperaturas se acercan estos días a los 40 grados en varias partes del país, un récord para la temporada.

Con Sarah Cozzolino, corresponsal de RFI en Río de Janeiro

Sentado frente a los ventiladores de una farmacia, a André le cuesta refrescarse. Aquí, el termómetro marca 35 grados en esta tarde invernal. Vende ropa en la acera. "Trabajo en la calle desde los siete años. Me adapto mejor cuando hace frío. Pero ahora mismo, este calor me está haciendo daño y me está bajando la tensión. Cada vez es más insoportable, es muy duro vivir con ello", dice a RFI.

Ante estas temperaturas, los cariocas están preocupados por el verano que les espera. Porque este invierno es caluroso, pero también seco, con niveles de humedad por debajo del 30%, algo poco habitual en este país tropical, recuerda Lucía: "Es horrible, y notamos que cada año va a peor. Siempre es más seco, y se nota en los ojos y en la piel: es difícil”.

Así que, para dormir un poco, algunos ya han empezado a encender sus ventiladores, como Edi: "Este año no hemos tenido invierno, hemos pasado directamente al verano. Y las facturas de electricidad se triplican cuando llega el verano. Pero el verdadero culpable es el hombre, que está destruyendo la naturaleza, los árboles y los ríos”, asegura.

Inviernos cada vez más cálidos

"Es probable que en el futuro los inviernos sean cada vez más cálidos", afirma Fabio Luiz Teixeira, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo. Según los científicos, estas altas temperaturas son consecuencia del cambio climático y de la reciente reaparición del fenómeno de El Niño. "Hoy tenemos temperaturas cinco grados superiores a la media en algunas regiones y ciudades de Brasil", explica Cleber Souza, meteorólogo del Inmet.

El extremo sur de Sudamérica ha registrado temperaturas récord en pleno invierno. Las olas de calor -como la que actualmente asola gran parte de Europa- empiezan antes y duran más. Y son cada vez más intensas como consecuencia del cambio climático, advirtió un especialista de la ONU en una entrevista con AFP.

En Brasil, dentro de unos días, la entrada de corrientes de aire frío provocará un descenso de las temperaturas, y en Río y en la región se emitirán alertas por tormentas.

