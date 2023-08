Principales candidatos opositores rechazan el ingreso de Argentina a los BRICS

Argentina

Los dos principales candidatos presidenciales de la oposición argentina para las elecciones de octubre, el derechista ultraliberal Javier Milei y Patricia Bullrich, de la coalición de centro derecha Juntos por el Cambio, rechazaron el jueves el anunciado ingreso del país sudamericano a los BRICS, grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

Patricia Bullrich anticipó que dejará sin efecto la entrada al grupo si asume el poder el 10 de diciembre. Milei dijo que no quiere tratar con naciones gobernadas por la izquierda.

"No voy a impulsar tratos con los comunistas porque no respetan los parámetros básicos de libre comercio, libertad y democracia, es geopolítica", dijo por su parte Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, el más votado en las recientes elecciones primarias, con el 30%.

"Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en los BRICS", sentenció a su vez Bullrich, que sumó 28% en las primarias del 13 de agosto.

Ambos aspirantes expusieron en una jornada de conferencias de la organización empresarial estadounidense Council of Americas que reunió en Buenos Aires a líderes políticos oficialistas y opositores.

En abierta polémica con los presidenciables opositores se expresó el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo peronista y tercero en las primarias (27% de votos), al reclamar "responsabilidad en las declaraciones".

"Los dos compradores más grandes de productos argentinos son Brasil y China. ¿Qué significa salir del BRICS para los trabajadores de un frigorífico que le vende toneladas de carne a China?", dijo Massa en rueda de prensa tras su discurso en la conferencia.

Massa sostuvo: "Se dicen frases que pueden tomarse como simpáticas para hacer títulos en la prensa, pero les quiero avisar (a los opositores) que tenemos un (millonario) 'swap' (canje) de nuestro Banco Central con China, que si salimos de BRICS se desactiva automáticamente. Esto nos haría un gran daño" en las reservas monetarias.

Argentina en los BRICS

Este jueves, en Johannesburgo (Sudáfrica), los BRICS anunciaron la ampliación del grupo (24% del PIB global y 42% de la población mundial) con seis nuevos miembros, que además de Argentina incluyen a Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes.

Milei, quien durante la conferencia volvió a insistir en su propuesta electoral de dolarizar la economía argentina, la tercera mayor de América Latina, dijo que de llegar al poder sí permitiría los negocios que los privados pactaran en los países del BRICS. "No me voy a estar metiendo ahí, es el libre mercado", aseveró.

Bullrich argumentó su rechazo en la invasión a Ucrania por Rusia y en que otro de los países que entrarán al grupo BRICS es Irán, algunos de cuyos altos funcionarios han sido investigados en la justicia argentina por su presunta responsabilidad en el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.

El presidente peronista Alberto Fernández, quien optó por no buscar su reelección en los comicios del 22 de octubre, respondió a Bullrich: "No entiende lo que está diciendo, la política exterior no tiene ideologías", afirmó, en declaraciones a Radio Perfil.

(Con AFP)

