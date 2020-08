Masacre de Christchurch: Brenton Tarrant sentenciado a cadena perpetua

El juicio del terrorista Brenton Tarrant, autor de los ataques de marzo de 2019 a las mezquitas de Christchurch, terminó el jueves 27 de agosto tras tres días de audiencias con un veredicto final: cadena perpetua sin posibilidad de liberación.

Anuncios Lee mas

Con el corresponsal de RFI en Wellington, Richard Tindiller.

"El peor asesino de la historia de Nueva Zelandia": así describió Mark Zarifeh, el fiscal del Tribunal Superior de Christchurch, a Brenton Tarrant, el hombre responsable de los ataques a las mezquitas de Christchurch.

El australiano de 29 años de edad, declarado culpable de matar a 51 personas de la comunidad musulmana, el 15 de marzo de 2019, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación.

Esta condena por un acto terrorista es una primicia en la historia de Nueva Zelanda. Durante el veredicto, el juez Cameron Mander le dijo al condenado: "No tuvo piedad... No hay duda de que vino a Nueva Zelanda para atacar a la comunidad musulmana". El juez concluyó entonces con estas palabras: "No hay lugar para esto en este país... no hay lugar para esto en ninguna parte del mundo".

"Espero que esta sea la última vez que tengamos que oír o decir el nombre del terrorista que está detrás de esto. Merece una vida de completo silencio", dijo la primera ministra Jacinta Ardern.

Brenton Tarrant, que había elegido representarse a sí mismo pero no habló, indicó a través de un abogado que no se oponía a la solicitud de la Fiscalía de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No reaccionó al veredicto.

El poder judicial de Nueva Zelanda se pregunta ahora si debe quedarse con un detenido que podría costar a la sociedad hasta varios millones de dólares. Ya se ha mencionado un intercambio con un prisionero australiano, de modo que el autor del peor asesinato de Nueva Zelandia podría cumplir su condena en Australia, su país de origen.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo