Hong Kong lanzó una campaña para hacer pruebas gratuitas a toda la población

El gobierno quiere poder localizar a los portadores sanos y controlar mejor la situación, aunque esta no es alarmante. La oposición sospecha que el gobierno exagera la situación sanitaria con fines políticos y pidió a la población que boicotee esta campaña de pruebas.

Con la corresponsal de RFI en Hong Kong, Florence de Changy.

Por el momento, poco menos del 10% de la población de 7,5 millones de personas se han registrado para hacerse el test. En el primer día, 126.000 personas fueron examinadas en los 141 centros establecidos para la operación.

Mientras recibe sus entregas de flores en el mercado de Mongkok, un empleado de 60 años dice que simplemente "no tiene tiempo" para ir al centro de test, que está justo al lado. Pero también explica que para él, no tiene sentido hacerse la prueba: "Digamos que te haces la prueba, pero al día siguiente, puedes contagiarte. Así que es inútil. Pero mucha gente no quiere hablar de ello porque, como bien lo sabe, el tema es delicado".

Un tema delicado porque se plantearon preguntas, no sólo sobre la lógica de querer hacer el test a todo el mundo en lugar de, prioritariamente, a los grupos de riesgo, sino también sobre la protección de las informaciones recogidas durante esta operación realizada con el apoyo de la China continental.

Sólo se detectaron ocho nuevos casos el miércoles, y varias medidas de distanciamiento social se aliviarán parcialmente a partir del viernes. Los restaurantes podrán abrir una hora más por la noche, pero no habrá más de dos personas por mesa. Los niños podrán volver a la escuela a partir del 23 de septiembre.

