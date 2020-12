Las vacunas candidatas chinas y sus discretos sujetos de pruebas

Cinco vacunas candidatas chinas están en fase 3 y ya se han administrado desde este verano a cientos de miles de personas en ese país, a soldados, médicos, funcionarios y estudiantes que viajan al extranjero. RFI ha investigado, pero hablar con ellos no es cosa sencilla.

Por el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphan Lagarde,

Los abrigos oscuros de invierno contrastan con el color blanco de las fachadas de los institutos de biología médica en las afueras de Pekín. El guardia que nos recibe tiene dudas. Una barrera robótica ordena a las personas debidamente acreditadas que avancen. Pero para los periodistas, hay que volver otro día, dice un desconocido que sale de una oficina. Hemos vivido esta escena varias veces a lo largo de nuestra investigación.

Los laboratorios chinos se niegan a dejarnos entrar en contacto con los vacunados hasta que la campaña de pruebas haya terminado.

Al teléfono, Zhao (sólo nos dio su nombre), de 29 años, dice que trabaja para una compañía petrolera estatal en Shenzhen. "Recibí la vacuna de covid-19 en Pekín a principios de agosto. Entre 20 y 30 de mis colegas hicieron lo mismo", explica.

"La empresa nos obligó a hacerlo porque tenemos que ir al extranjero. Como es un largo viaje desde el sur de China, hicimos dos inyecciones en el mismo día, con 30 minutos de diferencia", añade.

Las vacunas que forman parte de los "protocolos de emergencia"

Estas vacunaciones, que se llevan a cabo como parte de los llamados "protocolos de emergencia" y están reservadas a las personas que viajan a las zonas infectadas, son públicas.

"Los Emiratos Árabes Unidos y Baréin han comenzado a utilizar nuestra vacuna. Aquí en China, las campañas de vacunación de emergencia comenzaron el pasado mes de julio. Más de 100.000 personas recibieron la vacuna en nuestros institutos de Pekín y Wuhan. Hasta ahora no se han reportado efectos secundarios graves después de las inyecciones", dijo Liu Jingzhen, presidente del Grupo Sinopharm en una conferencia el 6 de noviembre de 2020.

No hay efectos secundarios, según nos ha dicho Zhao, empleado de la compañía petrolera. "Yo, personalmente, no sentí nada después de la inyección. La vacuna candidata estaba en la etapa 3, pero desde el verano pasado mis colegas y yo no hemos tenido efectos secundarios", dice.

"Eficaces en un 99%"

Las pruebas parecen haber sido concluyentes. Las vacunas candidatas contra el covid-19 en la fase 3 son eficaces en un 99%, dijo recientemente el Ministro de Finanzas Lou Jiwei después de recibir sus dos dosis como otros miembros del gobierno chino.

Un empleado del aeropuerto de Hebei, un médico en Tangshan y otros vacunados con los que pudimos hablar prefirieron permanecer discretos. "Los laboratorios, dijeron, nos pidieron que firmáramos un acuerdo de confidencialidad", explican.

