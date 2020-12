Los uigures de Turquía temen ser enviados a China por tratado de extradición

China ha ratificado un tratado de extradición con Turquía. El Ministro turco de Relaciones Exteriores quiso llevar tranquilidad y afirmó que no se trata de enviar a los uigures de vuelta a China, donde varias investigaciones han demostrado que fueron encarcelados o enviados a campos de trabajos forzados. Ante el temor de esta minoría étnica, las autoridades turcas aseguran que sólo los "terroristas" serán regresados.

Con Cerise Sudry-Le Dû, corresponsal de RFI en Estambul

China anunció la ratificación de un tratado de extradición con Turquía, un texto que quiere utilizar principalmente para acelerar el regreso de algunos uigures musulmanes sospechosos de "terrorismo" y refugiados en Turquía.

Aunque el parlamento turco aún no ha ratificado este acuerdo bilateral firmado en 2017, la iniciativa preocupa a la diáspora uigur (estimada en 50.000 personas) presente en Turquía.

En Estambul, los uigures que viven en Turquía se reúnen diariamente frente al consulado chino para pedir noticias de sus familiares desaparecidos. "¿Dónde está mi padre? ", " Liberen a mi tía ." Hay alrededor de 30 de ellos, sosteniendo carteles con estas palabras y fotos de sus seres queridos, algunos de los cuales han estado desaparecidos durante años.

Semsiye es uno de ellos. La estudiante de enfermería de 21 años habla rápido para intentar no llorar: "No he sabido nada de mi padre desde mayo de 2017. Me enteré de que fue encarcelado. Luego, el año pasado, fue enviado a un campo de trabajos forzados...”.

Este fin de semana, cuando China ratificó un acuerdo de extradición con Turquía, la comunidad uigur se preocupó.

Hay unos 50.000 aquí, bien aceptados por la población local, que los considera como hermanos musulmanes que, además, hablan turco.

Mientras que el jefe de la diplomacia turca aseguraba que ningún uigur sería enviado de vuelta a China, sus palabras no logran convencer a Ihsan, un periodista uigur que ha hecho muchos reportajes sobre sus compatriotas: "La redacción del tratado es bastante confusa y permite al Partido Comunista Chino perseguir a los activistas”.

Él mismo escribe bajo seudónimo por temor a que el gobierno chino tome represalias contra sus artículos y persiga a su familia en su país.

Vigilancia de los uigures

Turquía tiene vínculos lingüísticos y culturales con los uigures, musulmanes que hablan una lengua túrcica.

El gobierno turco fue durante mucho tiempo uno de los principales defensores de su causa en la escena internacional, luego se volvió más discreto.

China se ha embarcado en una política de máxima vigilancia de los uigures en su región de Xinjiang (noroeste) después de numerosos ataques mortales contra civiles. El gobierno chino ha acusado al movimiento separatista e islamista uigur.

Según expertos extranjeros, las autoridades chinas han internado al menos a un millón de personas, en particular uigures, en "campos".

El gobierno chino habla de "centros de capacitación profesional" destinados a ayudar a la población a encontrar un trabajo para alejarlos del extremismo.

