Hong Kong: Pekín lanza vasta redada contra la oposición

Los activistas pro-democracia de Hong Kong detenidos el 6 de enero de 2021 están acusados de subversión, supuestamente en relación con las primarias no oficiales organizadas por la oposición democrática en 2020. Aquí el grupo de candidatos en estas primarias, incluyendo a Joshua Wong (izquierda), elegido el 15 de julio de 2020.

Alrededor de 50 figuras de la oposición prodemocracia, entre ellas un abogado estadounidense, fueron arrestadas el miércoles 6 de enero en Hong Kong en virtud de la reciente Ley de Seguridad Nacional, en la mayor campaña de represión hasta la fecha contra los críticos de Pekín en nombre de esta drástica ley.

El gobierno chino defendió el miércoles el arresto de unas 50 figuras de la oposición prodemocracia en Hong Kong, llamándolas "fuerzas e individuos externos" que socavan la estabilidad del territorio autónomo y de China.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Cumming, aseguró que la libertad de los hongkoneses no se vería afectada. Lo que se ve afectado "es sólo la libertad de ciertas fuerzas e individuos externos en Hong Kong, que se están uniendo para tratar de socavar la estabilidad y la seguridad de China", dijo la portavoz.

Las primarias del partido prodemocracia

Todos estos arrestos y allanamientos que tuvieron lugar este miércoles por la mañana parecen estar relacionados con la celebración de primarias, informa nuestra corresponsal de Hong Kong Florence de Chang. Esta votación extraoficial fue organizada el 11 de julio por el campo de la oposición. Se suponía que debía preparar las elecciones legislativas del 6 de septiembre - que desde entonces se han pospuesto un año con el pretexto de la epidemia de Covid-19.

Estas primarias no habían sido formalmente prohibidas. Habían tenido lugar pacíficamente y habían movilizado a más de 600.000 participantes. Su objetivo era evitar la dispersión de los votos de la oposición y designar a los 35 candidatos que se presentarían a los escaños del Consejo Legislativo (Legco, el parlamento local) que se asignan por sufragio universal. Los demás se asignan según un sistema enrevesado que casi seguro garantiza una mayoría para el bloque pro-Pekín.

La oposición esperaba ganar los 35 escaños en cuestión, y así tener una mayoría en la legislatura por primera vez, a fin de proporcionar un verdadero contrapeso al ejecutivo de Hong Kong, que está alineado con Pekín.

"La organización de las primarias no puede ser ilegal"

Pero en ese momento la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que este ejercicio de democracia espontánea "podría considerarse un acto de subversión" y las personas que fueron detenidas el miércoles fueron efectivamente arrestadas bajo ese cargo.

Para Ronnie Tong, que es un ex miembro de la oposición pero que ahora forma parte del Consejo Ejecutivo y, por tanto, del gobierno, "organizar primarias no puede ser ilegal", estimó después de la redada.

Sin embargo, el problema con la nueva ley de seguridad nacional en vigor desde el 30 de junio es que es tan imprecisa que cualquier cosa puede convertirse en ilegal si enfurece a Pekín. El texto aborda cuatro tipos de crímenes: secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. Se prevé la aplicación de penas de cadena perpetua.

"Atacar" a los defensores de los "derechos universales"

Esta maniobra matutina fue rápidamente condenada por Antony Blinken, el hombre elegido por el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir su diplomacia y que denunció un "ataque a los que defienden valientemente los derechos universales". “El gobierno de Biden-Harris estará con el pueblo de Hong Kong y contra la represión de la democracia en Pekín”, aseguró.

Un amplio espectro del movimiento prodemocracia fue atacado el miércoles, desde ex parlamentarios como James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting o Claudia Mo, hasta activistas más jóvenes. Entre estas últimas se encuentran Gwyneth Ho, una ex periodista de 30 años que ha participado activamente en el activismo, y Tiffany Yuen, una concejala de distrito de 27 años.

Los parientes de Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos del movimiento prodemocracia, que actualmente está en prisión, dijeron en su cuenta de Facebook que su casa había sido registrada.

Un abogado estadounidense entre los arrestados

La policía también realizó un registro de un bufete de abogados dedicado a la defensa de los derechos humanos. El abogado estadounidense John Clancey, que trabaja para el bufete, fue arrestado, informó la AFP citando fuentes cercanas al caso. Es el primer estadounidense en ser arrestado bajo la nueva ley.

La operación policial también se dirigió a los medios de comunicación. Tres grupos de prensa, Stand News, Apple Daily e Inmediahk, dijeron que fueron registrados por la policía.

