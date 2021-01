La policía de Singapur accede a las aplicaciones de rastreo de covid-19

En Singapur, las autoridades admitieron que los datos de las herramientas de rastreo para combatir la propagación del Covid-19 habían sido puestas al servicio de la policía. La revelación contradice las garantías de confidencialidad previamente establecidas por las autoridades.

Anuncios Lee mas

Por Gabrielle Maréchaux

Fue un descubrimiento que no sorprendió a Phil Robertson, jefe de Human Rights Watch Asia: "Singapur ha violado repetidamente los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Y nos preocupó desde el momento en que se lanzaron estas herramientas de rastreo que esto planteara nuevos problemas. En Singapur existe un verdadero doble rasero: el gobierno puede atacar fácilmente a los críticos afirmando que todo lo que dicen no es cierto, que son noticias falsas, y tomar medidas contra ellos, pero cuando el gobierno miente o se niega a proporcionar información, no hay problema".

Una evolución que preocupa

Para Kirsten Ham, una activista de Singapur que se niega a descargar la aplicación de rastreo no obligatoria en este momento, los esfuerzos de Singapur por desarrollar estas herramientas plantean la siguiente pregunta: "Cuanto más invierten tiempo, dinero, energía y personas en estas herramientas, más me preocupa que no sea algo sostenible porque, si invierten tantos dólares en ello y se han dado esa oportunidad, ¿qué garantía tenemos de que dejarán de utilizarlas?".

Porque desde el comienzo de la pandemia, recuerda, el discurso de las autoridades ha evolucionado gradualmente: "Cuando lanzaron el dispositivo de rastreo, dijeron que sería de forma voluntaria, que no recogerían el número de su tarjeta de identidad y así sucesivamente. Luego hubo más y más imperativos; empezaron a recoger los números de los carnés de identidad de las personas, luego en junio lanzaron, además de la aplicación de rastreo, un dispositivo portátil de rastreo (Trace Together Token )".

Herramientas de rastreo a punto de ser obligatorias

El 80% de los singapurenses utilizan actualmente la aplicación o el pequeño aparato, una cifra impresionante que Kirsten explica por el anuncio del gobierno de que pronto hará obligatorios estos instrumentos de rastreo para entrar en una empresa o en una escuela, y por la promesa también hecha de relajar las normas de distanciamiento social si se equipara a una mayoría significativa de personas.

De esta manera, al desear a estos ciudadanos unas felices fiestas, el Primer Ministro Lee Hsieng Loong acogió con satisfacción el éxito de los dispositivos de rastreo a finales de diciembre y anunció que los singapurenses podrían reunirse ahora en grupos de ocho personas, en lugar de las cinco anteriores.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo