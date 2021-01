¿De dónde salió el Covid-19? En Wuhan, la pregunta divide a la población

Un año después del inicio de la pandemia del Covid-19 que mató a más de 1,9 personas en todo el mundo, el origen del SARS-CoV2, el nuevo coronavirus, sigue siendo desconocido. Está previsto que una misión de la OMS viaje a Wuhan (China) a partir del 14 de enero.

Con nuestro enviado especial a Wuhan, Stéphane Lagarde

Un policía está apostado en la esquina, vigilando el frente azul del predio: un año después del comienzo de la pandemia, el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan todavía no es accesible al público. Chaqueta naranja fluorescente, Li Zi He, 56, un obrero que se ocupa del mantenimiento de las calles del barrio. "Ha pasado casi un año desde el brote. No hay más virus en el mercado", dice. “Han limpiado todo. No hay tiendas abiertas. ¡Todo está cerrado, todo está tapiado!”, comenta.

El prime epicentro declarado y ahora limpiado podría ser teóricamente uno de los lugares visitados por el equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el laboratorio del CCDC [Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China] de al lado.

¿De dónde viene el virus? Al otro lado del mercado, para Brian, un estudiante de 22 años que quiere seguir sus estudios en los Estados Unidos, la respuesta no es obvia. “Preguntan de dónde viene el virus, y piensan en esto", dice a RFI. “Al principio, es cierto, la gente pensaba así, pero ahora muchos creen que el virus viene de Europa. Nadie lo sabe y para decirlo, necesitas pruebas. Puede tardar diez, veinte años en saberse”, especula.

La prueba es también lo que pide Zhu Hong, de 52 años, que vende sables luminosos y sonoros a los turistas en los transbordadores del Yangtsé que están al lado. Para ella, "sólo la evidencia científica nos permitiría conocer el origen del coronavirus. Y leí en Internet que el virus en realidad vino del extranjero. Desde que Wuhan tiene cero casos de Covid-19, los aviones han estado volando de vuelta a China. Fue entonces que hemos visto aparecer nuevos casos". Esta hipótesis de un coronavirus, que ya no nace en China sino en el extranjero, ha sido repetida desde hace meses por algunos medios de comunicación y expertos chinos.

Persecución de los denunciantes

En China, los ciudadanos periodistas han tratado de exponer lo mejor posible la verdad incómoda sobre los hospitales abarrotados y un régimen pillado por sorpresa por el virus. Chen Mei, un chino de 27 años, es una de las víctimas de esta censura draconiana. Con un amigo, había guardado cientos de artículos críticos en la plataforma americana GitHub, que previamente habían sido borrados por la policía de la web. Chen Mei está ahora a la espera de ser juzgado en Pekín. Desde París, su hermano Chen Kun está luchando por su liberación.

“Tras la muerte del Dr. Li Wenliang, que dio la alerta, muchos chinos se enfadaron y publicaron comentarios y fotos exigiendo más libertad de expresión", dijo. “Pero entonces el gobierno tomó el control de nuevo. Si dices algo contrario a la propaganda, te arriesgas a desaparecer. Tengo amigos que fueron arrestados sólo porque querían organizar una lectura de poesía en línea en honor del Dr. Wenliang. El gobierno tiene miedo de quedar expuesto. Quieren hacer creer a la gente que China es poderosa y que ha ganado la batalla contra la epidemia”.

“Hasta el día de hoy, no he sabido nada de mi hermano," dice Chen Kun. El abogado que había elegido para defenderlo ha sido rechazado. Mi hermano fue obligado a aceptar dos defensores públicos. Está detenido en Pekín. Se lo acusa de buscar enfrentamientos y causar disturbios, por lo que podría ser condenado a cinco años de prisión”.

