Birmania: Aumentan los llamados a la desobediencia civil tras el golpe de Estado

Tras la toma del poder por parte de los militares, comenzó a surgir un movimiento de resistencia. No hay grandes manifestaciones en las calles, pero el movimiento, ampliamente difundido en las redes sociales, pretende expresar pacíficamente la oposición al régimen castrense. En Facebook se creó un grupo denominado "movimiento de desobediencia civil", que en la mañana del miércoles 3 de febrero contaba con casi 150.000 suscriptores.

Con nuestra corresponsal en Bangkok, Carol Isoux

El movimiento fue lanzado el martes por médicos y enfermeras del sector público. A partir del miércoles, anunciaron, irán a la huelga para desafiar el golpe de Estado de los militares. Por el momento, el personal de unos 40 hospitales de las principales ciudades de Rangún, Naypyidaw y Mandalay ha dicho que se sumará al movimiento.

La iniciativa es ampliamente difundida en las redes sociales, especialmente por la comunidad estudiantil, que publica mensajes pidiendo ayuda en varios idiomas. Están surgiendo similitudes con los recientes movimientos sociales de Hong Kong y Tailandia, en particular el uso de los mensajes de señas y el saludo con tres dedos.

Cacerolas y demonios

Se llamó a la población que golpeara las cacerolas a las 8 de la noche en los balcones y delante de las casas -un ritual normalmente destinado a expulsar a los demonios- para protestar contra la presencia del ejército.

En medio de Covid-19, la huelga de médicos podría tener un impacto. Pero el ejército también cuenta con una sólida red de hospitales militares. Por ello, los representantes del movimiento de desobediencia civil esperan ser seguidos muy rápidamente por otros sectores.

Demostraciones virtuales

“Me siento triste e impotente", explica a RFI Nay, un taxista de 30 años de Rangún. “Porque no puedo esperar ayudar a nuestros líderes. Los que hemos elegido han sido detenidos y están bajo arresto domiciliario”, agrega.

Al hombre no le sorprende la calma que reina en Rangún. "Todos hemos recibido un mensaje de nuestros líderes pidiéndonos que mantengamos la calma y esperemos instrucciones. Creo que todo el mundo lo está siguiendo. Por eso no se ve a ningún partidario en las calles manifestándose o haciendo huelga. No aparecen. Se manifiestan pacíficamente, de forma virtual, gracias a la tecnología, a Facebook y a ese tipo de plataformas. Creo que estamos esperando el momento en que la comunidad internacional actúe ante este golpe militar”.

Bloqueo chino

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el martes con urgencia y a puerta cerrada, pero no logró ponerse de acuerdo sobre un texto. Las negociaciones continúan, informó un diplomático que pidió el anonimato.

Para ser adoptada, esta declaración necesita el apoyo de China, que ejerce un derecho de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Pero Pekín sigue siendo el principal respaldo de Birmania en la ONU. Durante la crisis de los rohinyás, China obstaculizó todas las iniciativas en el Consejo de Seguridad, por considerar que el conflicto con la minoría musulmana era un tema de asuntos internos birmanos.

