Birmania: la ley marcial no augura un buen futuro

En Birmania, los generales golpistas insinuaron por primera vez, el lunes 8 de febrero, que podrían actuar contra los manifestantes que, según ellos, estaban "socavando la estabilidad y la seguridad pública del país". Le lunes, y por tercer día consecutivo hubo manifestaciones masivas en todo el país para protestar por el golpe de Estado que derrocó a Aung San Suu Kyi el 1 de febrero. Jean-François Rancourt, politólogo del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Montreal y especialista en Birmania, habló con RFI.

Por Clea Broadhurst.

RFI: Teniendo en cuenta el tumultuoso pasado de Birmania, es decir, la violenta represión durante las manifestaciones de 2007, ¿qué impulsó a la gente a salir masivamente a la calle unos días después del golpe de Estado?

Jean-François Rancourt: Si salieron masivamente a la calle, fue obviamente para mostrar su descontento con el golpe de Estado. Una de las novedades es que la juventud birmana, al menos entre los veinteañeros, no tiene el recuerdo de haber vivido bajo un régimen autoritario. Son jóvenes con sueños, que tienen acceso a la universidad, a viajar, etc... El golpe de Estado ha venido a destrozar los sueños de esta generación. Esa es probablemente una de las razones por las que vemos tantos jóvenes en las calles en este momento. Pero no están solos: también hay personas de todas las edades, de todos los sectores de la población que se solidarizan con este gran movimiento.

La ley marcial acaba de ser impuesta en la ciudad de Mandalay, ¿es una prueba? ¿Podría extenderse al resto del país?

Los riesgos son muy altos, es un muy mal presagio. Hay ley marcial en Mandalay, y también está el caso de esa gente vestida de civil que ha sido transportada en camión a Rangún para causar problemas. La declaración que justifica la ley marcial es que los militares dicen que ha habido enfrentamientos entre grupos de manifestantes, lo que no parece ser el caso porque los manifestantes están en las calles por las mismas razones. Sin embargo, estos disturbios pueden estallar precisamente por el uso de "delincuentes", personas contratadas por los militares, que pueden causar problemas en los próximos días. Esto podría llevar eventualmente a medidas más restrictivas, si de hecho la violencia se desata entre grupos.

¿Los militares se esperaban tener que enfrentar manifestaciones de esta magnitud, que pusieran a Birmania en el centro de las noticias internacionales?

Siempre es complicado saber qué pasa por la cabeza de los militares birmanos, pero teniendo en cuenta el pasado del país, que es una población que ya ha salido a las calles, creo que había algo previsible en ese movimiento. Hay que tener en cuenta que en 2021 las personas están conectadas. Aunque los militares han intentado limitar el acceso a Internet y al teléfono en los últimos días, se trata de una variable completamente nueva en la historia del autoritarismo en Birmania, que facilita la movilización. Así que los militares debían saber que esto iba a suceder.

¿Qué acciones puede tomar la comunidad internacional?

Los medios son muy limitados. Se habla mucho de sanciones económicas que apunten a las empresas de propiedad militar, probablemente es el mejor medio de acción hasta la fecha, ya que los generales son los actores económicos más importantes del país. Han creado un sistema económico a su medida, en el que los generales o sus amigos están al frente de muchas de las mayores empresas o de los sectores económicos más importantes. Así pues, las sanciones selectivas pueden tener repercusiones, pero yo diría que el efecto de esas repercusiones está limitado por el hecho de que otros aliados pueden simplemente llenar el vacío. Pienso en particular en China, que ha estado muy presente en Birmania durante décadas y que parece estar poco interesada con la agitación antidemocrática que probablemente continuará. Así que la presión internacional es bastante limitada, porque el apoyo de China les da a los militares birmanos una cierta comodidad, una cierta seguridad. Si las relaciones con China no fueran amistosas, si sus relaciones comerciales no fueran tan importantes, los militares probablemente no habrían sentido la misma libertad en cuanto a las acciones que podían emprender, porque China es, en cierto modo, una vía de escape.

Los militares siguen controlando gran parte de la economía. Con este golpe de Estado, ¿no se están disparando los militares en el pie?

Hay importantes repercusiones negativas para el propio bolsillo de los militares en el futuro. Además, sigue siendo difícil comprender los motivos del golpe de Estado. Algunos hablan de una humillación durante las últimas elecciones, pero hay dudas sobre esta hipótesis porque los militares ya habían sufrido una aplastante derrota electoral en 2015 y habían concedido el poder a Aung San Suu Kyi. Por lo tanto, es difícil conocer sus motivaciones exactas en la actualidad y también es difícil imaginar si los militares han pensado en el impacto negativo que esto podría tener en sus bolsillos.

