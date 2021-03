Hong Kong: condenan a un activista prodemocracia de 16 años por las protestas de 2019

Activistas prodemocracia levantan sus manos en un símbolo de "Cinco demandas, ni una menos" mientras hacen cola para una audiencia judicial sobre la ley de seguridad nacional fuera de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon, en Hong Kong, China 1 de marzo de 2021. Supporters of pro-democracy activists raise their hands in a symbol of the "Five demands, not one less" as they queue for a court hearing over the national security law outside West Kowloon Magistrates' Courts, in Hong Kong, China March 1, 2021. REUTERS/Tyrone Siu

REUTERS - TYRONE SIU