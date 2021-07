Banderas rojas, espectáculos grandiosos y el discurso del presidente Xi Jinping en la plaza de Tiananmen, donde Mao proclamó la República Popular China en 1949, para celebrar su centenario, el Partido Comunista no escatima recursos. Pero, ¿se adhieren realmente los chinos al lema "ama a China, ama al Partido Comunista"? Entrevista con Chloé Froissart, profesora de Ciencias Políticas en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO).

Por Heike Schmidt

RFI: "No hay una nueva China sin el Partido Comunista", a ningún chino se le escapan los eslóganes en alabanza al Partido Comunista estos días. ¿Pero puede el partido contar realmente con el apoyo de la población?

Chloé Froissart : Es difícil saber lo que piensan los chinos. Lo que sí es cierto es que existe una fuerte voluntad por parte del PCC de hacer que la población se identifique con las victorias presentadas por el partido, especialmente su victoria sobre la pobreza, su victoria sobre el coronavirus y su éxito económico. El partido quiere transmitir una "energía positiva", lo que significa que sólo cuentan los éxitos y que no se permiten las críticas. Esta forma de presentar las cosas ha tenido un cierto efecto deseado en una parte de la población china que también ha ganado mucha confianza en sí misma. El Partido Comunista quiere inculcar el orgullo nacional a todos los chinos que se supone que se identifican con el partido. A los chinos se les hace entender que el partido es sinónimo de la nación china. Esto comienza a una edad temprana, por ejemplo, con el izado de la bandera cada mañana en la escuela, pero este mensaje también es transmitido constantemente por los medios de comunicación oficiales, que alaban los logros del partido, y en particular los del Presidente Xi Jinping.

Criticar al partido puede suponer años de cárcel, la vigilancia se lleva al extremo; ¿el poder absoluto del partido se basa en el miedo?

Ciertamente. Cada vez hay más detenciones arbitrarias, la gente desaparece sin ningún tipo de juicio. De hecho, existe un sentimiento de inseguridad en China que se ha extendido mucho en los últimos años.

¿Siguen los jóvenes queriendo afiliarse al partido?

Lo que sí es cierto es que no se puede hacer carrera en China sin ser miembro del partido. Hoy en día, no se puede ocupar un puesto de responsabilidad sin ser miembro del Partido Comunista. Los jóvenes de hoy no se afilian al partido por convicción o por razones ideológicas, sino por oportunismo y arribismo.

Con 91 millones de afiliados, el PCC es el mayor partido del mundo. ¿Han sustituido los trabajadores de cuello blanco a los obreros y campesinos que fundaron el partido en 1921?

Sí, hoy el partido se ha vuelto elitista. Mientras que la base tradicional estaba formada por una alianza entre campesinos, obreros y soldados de origen rural, hoy nos encontramos con un partido que recluta principalmente entre los jóvenes licenciados. En 2019, los trabajadores y los jornaleros rurales sólo representaban el 35% de la afiliación del partido. Unirse al partido es una verdadera carrera de obstáculos. Tienes que unirte a la Juventud Comunista desde muy joven. Luego, una vez en la universidad, tienes que demostrar que trabajas para el partido y que conoces perfectamente la teoría y el pensamiento de Xi Jinping. Hay que pasar muchos exámenes. Es muy competitivo. En ese momento, incluso Xi Jinping habría fracasado diez veces antes de poder convertirse en miembro del partido.

Xi Jinping ha pedido a sus compañeros que mantengan "la lealtad y el amor al partido", ¿no es esto una señal de desconfianza? ¿Debería temer, de hecho, las luchas internas entre las distintas facciones del partido?

Xi Jinping se ha preocupado de eliminar a cualquier rival político mediante su campaña anticorrupción, una política que recuerda en parte a las purgas estalinistas. Sobre todo, esta campaña ha servido para erradicar cualquier forma de oposición política. Pero al mismo tiempo, Xi es regularmente objeto de críticas desde dentro del sistema. En marzo de 2018, cuando hizo saltar por los aires el límite de dos mandatos de la Constitución para ser presidente vitalicio, vimos varias críticas. Y luego, por supuesto, al principio de la crisis de Covid, hubo muchas críticas a China y a Xi Jinping sobre la falta de libertad de expresión y la incapacidad del sistema político chino de sacar información del suelo para salvar a China y al mundo de un posible desastre. Los funcionarios locales tenían miedo de informar. Intentaron controlar la epidemia por su cuenta y fracasaron. Una vez que el Estado central fue informado de la magnitud del desastre, ayudó a ocultar la verdad que se había vuelto demasiado peligrosa para ser revelada.

En ese sentido, ¿no es una apuesta arriesgada prohibir cualquier debate interno?

Por supuesto. Es extremadamente arriesgado y es una de las principales debilidades del Partido Comunista en este momento. Cualquier forma de debate, cualquier forma de crítica se equipara a la disidencia. No se fomenta el debate, sólo debe prevalecer la lealtad. Esto es obviamente un elemento de debilidad, ya que el partido ha perdido cierta flexibilidad y su capacidad de adaptación.

¿Es realmente el PCC un "coloso con pies de barro"? ¿De dónde viene el mayor peligro para el partido hoy en día?

Veo varios peligros, entre ellos la falta de flexibilidad y el hecho de que ya no hay mecanismos de "retroalimentación" que permitan al partido darse cuenta de ciertos errores y aprender de ellos. También está el hecho de que el Partido Comunista ha aplicado muy pocas políticas sociales. La salida de la pobreza de ciertas poblaciones, ya sea en el campo o entre los trabajadores migrantes, fue posible esencialmente gracias al crecimiento económico. En cuanto el desarrollo económico se ralentiza, sectores enteros de la sociedad vuelven a caer en la pobreza. Este fue precisamente el caso durante la epidemia de Covid. No existía una red de seguridad social. Los trabajadores migrantes fueron enviados de vuelta al campo, donde ya no tenían tierras. Así que apenas podían alimentarse. La tercera gran fragilidad, me parece, es la extrema concentración de poder en manos de Xi Jinping. Esto le hace estar más expuesto. Otro punto que hace frágil al Partido Comunista es la cuestión de la sucesión. El punto débil de cualquier dictadura es la transferencia del poder. Es evidente que Xi Jinping no es eterno. En algún momento, se planteará inevitablemente la cuestión de su sucesión. Será un momento de verdad y también de fragilidad para el régimen comunista.

