China: Cómo el pase sanitario digital se ha convertido en una herramienta de la vida cotidiana

Mientras varios países europeos como Italia o Francia despliegan el 'pasaporte sanitario' para condicionar el ingreso a varios lugares a las personas vacunadas, la población China y a se acostumbró al uso de una aplicación anticovid-19. Desde la primavera de 2020, imposible salir sin ella, especialmente en este periodo de rebrote. Testimonio desde Pekín.

Con información del corresponsal de RFI en Pekín, Stephane Lagarde.

Con el repunte de la epidemia en los últimos días, la musiquita de lo que aquí se llama el "Jiànkāng bǎo", literalmente "la información sobre el tesoro de nuestra salud", vuelve a sonar en todos los lugares públicos que permanecen abiertos, cafés y tiendas por supuesto, y también en la entrada de las residencias. Escanear el código QR de salud con un smartphone se ha convertido en un ritual para entrar a numerosos lugares, y permite a cada quien dejar un rastro de su paso por un lugar determinado. Así, los servicios de salud se enteran de los desplazamientos de los individuos y rastrean los eventuales casos de contactos con personas positivas al Covid-19. Después de haber escaneado el código QR en la entrada de un lugar público, se suele escuchar esto: "¡Tong guo!" El código es verde, "¡puedes pasar!".

El sistema funcionar como los semáforos viales: si el código es naranja significa que el usuario tiene que permanecer en cuarentena a domicilio y que no tiene nada que hacer fuera; y si es rojo, se avisa a una brigada sanitaria y el usuario será puesto en aislamiento en un lugar determinado por las autoridades.

Durante casi seis meses, sin embargo, no hubo casos de Covid-19 en Pekín; la aplicación sólo la requerían algunas instituciones u hoteles. Con el Big Data, las autoridades (sanitarias, pero no sólo y ahí está el problema, los opositores políticos o los periodistas que han informado desde zonas sensibles lo han experimentado) saben si uno pasa por una zona de riesgo medio o alto.

"Durante tres días, no puede ni siquiera ir a la tienda"

“Si el sistema detecta que pasaste por una zona de casos de Covid-19, recibes una llamada del comité de distrito pidiéndote que te hagas una prueba de ácido nucleico (PCR) y que te aísles.

“Esto me pasó cuando regresaba de Zhengzhou, donde cubrí las inundaciones el mes pasado. Hubo casos de contagios en la capital de la provincia central de Henan. Cuando volví a Pekín me pidieron que volviera a hacer una prueba de PCR. Mi código permaneció naranja durante tres días, y luego volvió a ser verde. Durante tres días no pude ni siquiera entrar en la tienda de comestibles de la esquina”, recuerda el corresponsal de RFI en Pekín, Stephane Lagarde.

A veces, sin embargo, surgen errores. La cadena de seguimiento se rompió parcialmente, por ejemplo, en la región de Henan, con los apagones de luz e internet debidos a las inundaciones. También ocurre que el smartphone avisa a las autoridades sanitarias cuando una atraviesa en tren un territorio clasificado como de riesgo.

Implementado el 11 de febrero de 2020 en Hangzhou, cerca de Shanghái, a través de la aplicación Allipay del gigante del comercio electrónico, el sistema se extendió al resto del país a partir de abril de 2020. Cada provincia, o ciudad-estado, tiene su propio código sanitario.

La aplicación de pase sanitario en China no está directamente vinculada con la vacunación, aunque el hecho de estar o no vacunado figura en el código sanitario. Pero esto podría cambiar. Provincias del sur, como Zhejiang, han solicitado que la vacunación sea una condición del código verde. De momento, el gobierno central no lo ha validado.

