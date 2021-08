Pekín prohibe cantar Los Miserables o cualquier karaoke que 'amenace la seguridad nacional'

A partir del 1° de octubre entrarán en una lista negra del gobierno chino ciertas canciones y bares y karaokes no podrán proponerlas para cantar. Quedan fuera del marco legal letras con contenido violento, que inciten al odio o que “amenacen la seguridad nacional”, como algunas entonadas durante las protestas en Hong Kong.

Muchas canciones del repertorio pop o de Broadway se han convertido en verdaderos himnos de protesta. "Do You Hear The People Sing?" (La canción del pueblo, en español) se volvió incluso un legendario tema en las manifestaciones pro democracia en Tailandia, pero también en Hong Kong, donde Pekín intenta callar la disidencia.

El gobierno anunció este martes 10 de agosto quedarán prohibidas en los populares karaokes del país todas las canciones que inciten al odio racial, promuevan el crimen o que atenten contra “la seguridad y la unidad nacional", sin precisar los criterios de dicho contenido.

En una nota del ministerio de Cultura y Turismo indicó que se creará a partir del 1° de octubre una lista negra de títulos "con contenido ilegal". Una manera de censurar los contenidos culturales juzgados como políticamente contrarios al gobierno.

En este momento en el Aeropuerto de Hong Kong, jóvenes protestando cantan Les Misérables.



pic.twitter.com/nOwc0Shuju — Carolina🍷 (@Bellealouette) August 14, 2019

“¿Habrá que cantar canciones comunistas?”

"Al haber 50.000 karaokes y lugares de entretenimiento en el país, la aplicación de la ley y los controles van a ser particularmente difíciles", declaró un vocero del ministerio, a través de la agencia oficial de noticias Xinhua.

En 2019 algunas plataformas chinas de streaming musical ya habían sigo obligadas a retirar su catálogo canciones. El tema de Los Miserables, justamente, desapareció de las aplicaciones en ese entonces.

"A partir de ahora, ¿habrá que cantar canciones comunistas para poder entrar en los karaokes?", ironizó un usuario en la popular red social Weibo.

